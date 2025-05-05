經濟日報社論／匯率風暴下 台灣面臨的三重挑戰

5月2日盤中新台幣兌美元匯率暴升1.247元，收31.064元，單日升幅達3.07%，創下36年來單日最高升幅紀錄。記者余承翰／攝影 近日新台幣急升，引發國內外高度關注。5月2日盤中新台幣兌美元匯率暴升1.247元，收31.064元，單日升幅達3.07%，創下36年來單日最高升幅紀錄。這場突如其來的匯率風暴，不只是單純的市場反應，更是一場結構性、政治性與金融性因素交織的風暴。央行該如何應對？出口產業如何自保？國際談判又如何精準拿捏？這是台灣在全球貨幣大戰與地緣政治激化之下，無法迴避的三個問題。

從央行的角度觀之，這場「熱錢來襲」顯然並非偶然，而是川普2.0政策導致的副作用之一。美國持續對貿易逆差國施壓，可能推動新一版的「廣場協議」，要求亞洲主要經濟體讓本幣升值，以協助縮小美國逆差。這種結構性趨勢下，即使台灣央行願意入市調節，也勢必步步為營。一方面是為了維持「柳樹理論」（匯率動態穩定，不獨強也不獨弱）；另一方面則是因應美國財政部可能將台灣列為匯率操縱國的壓力。當外資大量湧入，匯價暴升之際，央行僅能透過如調高外資新台幣準備率、金檢、取消外資定存優惠等工具「戰熱錢」，但這些都是短期戰術，對抗不了長期結構壓力。

從政治現實面來看，台灣目前正與美方進行關稅談判。5月1日剛結束首輪台美實體磋商，觸及關稅、非關稅障礙與經貿合作等議題。此時若央行過度介入匯市，將使台灣落入「操縱匯率以圖貿易利益」的嫌疑，貿易談判將陷入僵局。正因如此，央行在匯市中只能選擇「不作為即是作為」，這才有了「放手讓台幣升值」的現象。目前台灣已踩中美國所列「匯率操縱國觀察名單」的兩條紅線：對美貿易順差逾150億美元、經常帳盈餘占GDP比逾3%，而第三條，淨買匯比重，稍一不慎也會踩中。因此央行在此時極其謹慎，不敢直接干預匯價，顯示出台灣處於極其微妙的國際政治與金融平衡中。

新台幣升值的最大受害者莫過於出口產業，機械與工具機產業首當其衝。目前訂單大都是去年下半年至今年初承接，匯率設定約在32.5元上下，若匯價升破30元，幾乎全數出貨虧損。尤其機械業多數在台灣本地生產，無法運用海外避險工具，加上毛利率原本就不高，匯率一動即生死交關。不僅如此，整體出口產業鏈若遭斷裂，產業出走、失業潮將隨之而來。

不能忽視的是，對美出口的高額貿易順差正是川普關稅施壓的根本理由之一，若要避免32%的懲罰性關稅，則勢必得從根本改變出口結構與匯率政策。從此角度看，新台幣升值雖對出口產業不利，卻可能是減緩美方制裁的戰略籌碼。

從全球金融視角來看，新台幣升值也是資金重配置的結果。在全球面臨「去美元化」與美債信任危機之際，熱錢紛紛尋求亞洲新興市場避風港。台灣壽險業持有大量美元計價資產卻未有效對沖，導致當美元貶值時需快速避險，以支撐自身償付能力，成為推升台幣的另一推力。這意味著，即使外部壓力減緩，內部結構性因素也難以讓匯率回貶。因此政府須考慮如何在資本流動的結構性變化下，建立更加完善的匯率避險市場與金融穩定策略。

這場新台幣升值風暴並非短期事件，而是川普2.0貿易與貨幣政策、國際資金重配置、台灣對美順差結構三者交會下的必然產物。央行與政府不能只是「救匯率」，更須升級思維為「穩國策」，同時穩定匯市、減少對美順差、推動產業轉型。出口企業亦不能再僅靠央行撐場面，而要強化財務避險能力，分散市場風險。更重要的是，在對美談判中應勇於提出服務貿易順差、人才貢獻與產業投資等新籌碼，主動塑造話語權，而非被動接受匯率勒索。唯有三管齊下，方能在這場全球貨幣戰爭與貿易風暴中安然度過，找出台灣的韌性出路。