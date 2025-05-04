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經濟日報社論／探索美中關稅戰的「漏網之魚」

經濟日報／ 經濟日報社論

美中關稅戰廝殺熾烈，美國卻延緩對進口的電子產品關稅，中國大陸也對八種美國進口的半導體免關稅。 （美聯社）
美中關稅戰廝殺熾烈，美國卻延緩對進口的電子產品關稅，中國大陸也對八種美國進口的半導體免關稅。 （美聯社）
美中關稅戰廝殺熾烈，但美國卻延緩對進口的電子產品關稅，中國大陸也對八種美國進口的半導體免關稅，在相互報復的肅殺聲中，為何會相互免徵？這說明了彼此經濟的依存關係，這些「漏網之魚」不容中斷。而半導體與電子產品也正是台灣的經濟命脈之所在，了解他們如何「漏網」，對台灣的生存發展至關重要。

一般認為，美中貿易本就呈現出不平衡的態勢，中國自美國進口的大多是原材料、糧食等，很容易自其他國家找到替代，但是美國自中國進口的都是消費品，難以從別國找到同樣便宜的替代。譬如，2018年中國進口的大豆，40%都來自美國，但去年已減至18%，現在只會繼續減買，從巴西等地尋找替代來源。

但有些商品，雖然金額不大，卻不容代替，例如用來製造血友病藥的「白蛋白」，40%都由美國進口；又如半數中國民用客機，都是波音所製，維修零件非波音不可，而且中國自製的C919客機，僅有60%零件自製，起落架與引擎等重要零件，還是美國生產，自然要免關稅進口。

最關鍵的是半導體，單單是去年，大陸就進口了117億美元的美國半導體，占總進口1,636億美元的7.1%，這些半導體中國不能生產，對提升科技至關重要。大陸25日宣布豁免了美國進口的八種邏輯晶片的125%關稅，記憶晶片中國可以自產，則沒有免稅。

無獨有偶的，4月11日，川普也將智慧型手機和筆記型電腦、電視以及其他電子產品，豁免關稅，總值占自中國進口總額的25%。這項豁免對在中國生產的蘋果iPhone等消費電子大大有利。之前估計，如果按照川普的對等稅率計算，蘋果手機在美國要賣到10萬元一支。

事實上，蘋果手機在川普第一任期就豁免了關稅，第二任期一開始，庫克就表示響應川普號召，要在美國分四年投資5,000億美元，希望能夠贏得川普的好感。白宮將這些消費性電子產品豁免的另一個考慮，就是擔心引發通膨。

中方在宣布八項半導體免稅時，還特別說明：凡是4月10日至24日期間，已經為這些豁免產品所繳納的任何關稅，均可退還；換句話說，川普對電子產品豁免關稅的生效時間，與中方對半導體豁免關稅，幾乎是同一時間發生，讓人不由得懷疑，這兩件事是有關連的。

一般來說，半導體是電子產品中不可缺的重要組件，川普雖然信誓旦旦的要對半導體徵關稅，但是對裝在電子裝置中的半導體，要如何徵稅，在實際做法上是非常困難的。豁免半導體關稅，以及豁免電子產品，是魚幫水、水幫魚，大家都蒙其利，相關業者幕後的努力遊說，功不可沒。另有人猜測，雙方藉此向對方放出信號，希望替關稅戰降溫。

現在這個效果可能會進一步擴大，輝達執行長黃仁勳4月初參加海湖莊園餐會後，川普政府就不再限制輝達H20人工智慧晶片出口到中國。輝達同時宣布將生產完全在美國製造的人工智慧超級電腦，而未來四年將生產價值高達5,000億美元的人工智慧產品，與台積電等公司合作在美國完成基礎建設。

黃仁勳4月中旬也到北京會見副總理何立峰，讓北京在宣布八種晶片豁免的同時規定，凡是不在美國生產的晶片免課關稅，換句話說，雖然是美國大廠輝達或高通設計的晶片，只要是由台積電在台灣製造的，就可以不用關稅。

當然暫時豁免，不見得永遠不會徵，事實上，美國商務部正在對進口半導體及「含有半導體的下游產品」，進行國家安全調查，保留這個調查手段，正是逼業者到美國生產的利器。

美中關稅戰，看似嚴峻，但業者總是能夠在夾縫中求生存，這也顯示美國或中國大陸不是鐵板一塊，只要功夫下得深，鐵杵也能磨成繡花針。

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