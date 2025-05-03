聯合報黑白集／郭智輝才該離開

經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會答詢時，質疑台電員工抗議者的代表性說「看不下去可以離開啊」，被批慣老闆。 記者季相儒／攝影 一群台電員工集結經濟部，抗議能源政策錯誤造成公司虧損累累，要求核電廠延役讓台電續命。經長郭智輝卻冷回：看不下去，可以離開。這話，徹底暴露了一個資本家「慣老闆」的冷血與傲慢。此事發生在勞動節，更凸顯賴政府政務官失格，顯示民進黨「民主退步」多麼嚴重！

台電虧損累累，正是郭智輝、董座曾文生這些人的錯誤領導所致，不斷剝削台電的健全體質，拿去向民進黨「反核」神主牌獻祭。這些員工是做實事的人，他們真心擔憂台電存亡；而郭智輝「只出一張嘴」，從未幫台電解決過任何疑難雜症。因此，該離開的人絕對是郭智輝，而不是這些員工。

民進黨一天到晚把「人民是頭家」掛在嘴上，但一變臉，馬上把人民踩在腳下，叫人離開。當年，陳水扁就曾口出狂言，說「太平洋沒加蓋」，叫不滿意的人「游去中國」，後來才道了歉。而賴清德叫示威群眾「去天安門抗議」，則更勝一籌，根本否定民眾示威的權利。可知，郭智輝這種「乞丐趕廟公」心態，是代代相傳。

作為一個產業界出身的經長，郭智輝在決策上未展現財經專業，在應對時則拿捏不當而頻頻失言，如今面對基層陳抗又一副倨傲姿態，毫無傾聽與安撫的能力。如此專業不足、因應無方、待人冷血的經濟部長，還有什麼留任的價值？