經濟日報社論／熱錢狂潮來襲 做好持久戰準備

在美國財政部每半年公布一次的匯率政策報告出爐之前，台北匯市早已風聲鶴唳。聯合報系資料照

在美國財政部每半年公布一次的匯率政策報告出爐之前，台北匯市早已風聲鶴唳，儘管中央銀行再三否認美國財政部對我施壓，匯市卻連日演出新台幣狂升行情。昨天新台幣匯率更彷彿失速列車，單日勁揚9.53角，終場以31.064元作收，這不僅意味了市場不安情緒已快速擴散，熱錢海嘯正洶湧襲來，更宣告攸關整體經濟金融穩定的新一輪新台幣匯率保衛戰正式開打。

外匯市場連日的暴衝表現，折射出的大環境其實就是在美國總統川普當政之後，《海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord）》陰影高掛，關稅大戰才剛開啟就已顛覆全球貿易秩序，川普幾番政策反覆攪動，金融市場更深陷高度政策不確定性的漩渦。可以預期全球貨幣大戰旋即接踵而至，當局及企業都要有打一場全面性持久戰的準備。

早於這次美國對主要貿易國家匯率政策報告公布之前，我方即已預警因結構性問題，可能再度被列為匯率操縱國觀察名單。央行並在4月中旬就端出說帖，認為美國貿易逆差主要反映美國政府的龐大財政赤字。美元做為主要國際準備貨幣，想要縮小貿易逆差更加困難；貿易逆差反映經濟結構問題，僅以匯率調整有其侷限，而要解決全球經常帳失衡問題，不能僅仰仗匯率或單一國家的調整。

這項說帖目的在因應美國財政部的施壓，並撇清與美國關稅談判的關聯，但面對川普慣於極限施壓及誇大叫價的談判風格，只能說是聊備一格，難撼霸權。誰也拿不準川普還會出什麼大招，在其未來幾年的任期內，勢必還有一連串的硬仗要打。

反映對於美國匯率政策報告的憂慮，台北匯市之前即開始展開走升行情。過去一個月間，新台幣匯率從3月底的33.182元直奔至4月底的32.017元，單月大漲1.165元，升幅高達3.64%；昨天新台幣再一舉狂升9.53角，直逼31元大關，更添戰火硝煙。我們可以發現，新台幣匯率的波動幅度正在擴大，甚至形成新的常態，對進出口商及投資人來說，都將蒙受更大的風險。同時，當新台幣升值形成強烈預期心理及市場主旋律時，對整體外貿及經濟成長都是一項難以承受的衝擊。

另外，川普關稅政策對經濟的衝擊已經浮現，根據最新公布的數據，美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3％，是2022年初以來首見負成長，顯示經濟動能明顯放緩，經濟衰退的可能性似乎大增。川普可以歸咎於這是前總統拜登惹的禍，並繼續對聯準會（Fed）指手劃腳，但警報無疑已經狂響，進一步加深市場對美國經濟衰退與停滯性通貨膨脹風險的憂慮。

接下來必將牽動Fed的動作以及全球資金的流向，加上複雜的預期心理及可能引發的骨牌效應，很難讓人對美國及全球的經濟前景樂觀。換句話說，政府眼前要直球對決的不光是漫長的關稅及匯率談判，更應抓緊對於當前全球經濟及金融市場節奏的掌握，乃至一旦風暴乍起的預案準備。

最後，我們還要提醒，目前我國外匯存底逾九成是以美元資產形式持有，且美國公債又占了絕大部分，央行必須考量可能隱含且日益升高的風險。央行管理外匯存底資產主要考量是安全性佳及流動性高，但美元正面臨去美元化挑戰，儘管其做為最主要準備貨幣的地位暫時還難以被取代，卻已有動搖跡象；逢此變局之際，諸多徵兆顯示，全球已有不少資金正悄悄換道，再掀熱錢流竄大潮。長久之計，央行實宜及早檢討外匯資產管理策略，並做必要的多元化分散調整。