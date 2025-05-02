濟日報社論／美倒債風險增 設外匯主權基金良機

美元。路透

行政院長卓榮泰4月29日在立法院答詢表示，「過去政府對設立主權基金態度較保守，但以目前台灣經濟實力及科技產業發展，已具備成立主權基金的條件」。近來由於美國鉅額的貿易逆差，導致美債倒債風險大增；為規避此風險，以外匯存底做為成立我國主權基金的資金來源，不失為一個好的選擇。

相較於東亞主要國家皆已建立主權基金，我國遙遙落後。主權基金是由國家籌資，並負責監督與管理的基金，資金多來自財政盈餘、天然資源的收益、退休養老金或外匯存底等，其目標是追求基金的長期報酬率。東亞各國由於長期享有貿易順差，因而外匯存底成為主權基金的主要資金來源，例如，新加坡政府投資公司（GIC）、香港外匯基金，及韓國投資公司（KIC），皆透過外匯存底來融資。另外，中國與日本也都成立非以外匯存底為資金來源的主權基金。台灣迄今仍無主權基金是東亞國家的特例。

為追求較高的長期報酬率，但也為降低投資風險，主權基金的資金投資在各種不同類型的資產上，通常配置在股票、債券、房地產、衍生性商品等資產。雖然這些資產分別具有投資風險，但透過這些資產價格走勢可能互異，因而享有1990年諾貝爾經濟學獎得主馬可維茲所謂風險分散化的好處。

相較於主權基金將資金配置風險分散化，我國將絕大多數的外匯存底配置在風險等級最低，但預期報酬率也最低的國債上。最近央行總裁楊金龍表示，我國外匯存底的組成中，逾八成是美國公債。因此，外匯存底孳息成為央行盈餘的主要來源。根據央行公布2014至2023年的資料，可計算出這十年間，外匯存底的平均孳息率為2.6%，此表現略低於香港外匯基金同一期間平均每年3.3%的報酬率，但遠落後於新加坡政府投資公司從2004至2024年20年期間，平均每年5.8%的報酬率。

美國國債出現嚴重倒帳風險，導致行政院也欲主導成立主權基金，以規避此風險。近來由於美國政府背負龐大財政赤字，其未償還債務餘額已超過GDP的120%，再加上目前美國聯邦資金利率仍處於4.25%至4.5%間的高水準，故美債已瀕臨本金與利息皆無法償還的倒帳風險。而川普的幕僚在《海湖莊園協議》中提出，將各國目前持有的美債轉為100年無息長期債券的建議，更印證出目前我國央行大量持有美債，衍生未能將資產配置風險分散化的危機。

因此，目前的確是成立外匯主權基金的良機。過去央行認為，設立以外匯存底籌資的主權基金的前提，是必須設定專法以及外匯存底不能無償使用。訂立專法較只修改現存法令複雜，因而會延宕主權基金的成立時機。另外，世界各國以外匯存底為資金來源的主權基金，也均非無償使用，而多是透過賒借或發行公債取得。其實，央行這兩項前提較類似技術層次的問題，成立主權基金的最大阻力恐是央行心態是否能調整。雖然外匯存底是全民的資產，並由全民委託央行代為管理。然而，央行存在「大家長」的心態，認為他人可能無法盡到善良管理人的責任。

在2009年時，當時的蕭萬長副總統曾召集財經幕僚研擬成立主權基金，但因對於監管機關的歸屬意見分歧，最後功敗垂成。兩年前由羅明才及吳欣盈兩位立委領銜，並獲得朝野過半立委聯署的外匯主權基金提案，最後也因時機太接近總統大選，故無疾而終。

不過，如何監管主權基金，國際已有許多先例可遵循，並非是一個難解的問題。企盼藉由此次美債的倒帳危機，使我國也可加入其他東亞國家的行列，成立一個納入外匯存底的主權基金。