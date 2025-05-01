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聯合報黑白集／當民進黨請出孫中山

聯合報／ 黑白集

民進黨秘書長林右昌說，孫中山一九二四年宣講「民權主義」時談到罷免權，稱罷免是民主的「煞車機制」。 圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌說，孫中山一九二四年宣講「民權主義」時談到罷免權，稱罷免是民主的「煞車機制」。 圖／聯合報系資料照片
久違的孫中山，最近重現江湖。請出他的人，竟然還是民進黨，讓人跌破眼鏡！民進黨秘書長林右昌說，孫中山一九二四年宣講「民權主義」時談到罷免權，稱罷免是民主的「煞車機制」；當民主失控，罷免權就應該介入。這番話，說得臉不紅、氣不喘。

原來，民進黨請出孫中山，目的是為了幫「大罷免」背書。為了找出孫中山的原句出處，民進黨還努力翻找了一下文獻，可謂煞費苦心。問題是，當治國千頭萬緒時，民進黨完全把三民主義拋在腦後，為了鞏固權力，別人的權利都可以犧牲。如今當大罷免挨批專制、反民主，民進黨倒是想起了孫中山，翻出國父金句來說嘴。

多虧民進黨還記得孫中山。然而，三民主義從高中課程消失已廿年，國父誕辰及逝世紀念日也都早被取消，民進黨如今引用孫中山百年前的演說來駁斥藍營，真是技術主義到了極點。請問，孫中山談到罷免「煞車機制」時，說過罷免可以用來蹂躪選舉嗎？他說過一次要罷免多少人都無所謂嗎？

要談孫中山，就不能只談罷免，而應談談他的三民主義。但現在賴清德把「權力制衡」的精神完全拋棄，一心只想鞏固自己的權力；無意造福百姓，一心只想重塑國會。林右昌此際重提孫中山，讓人錯亂，也為那些不懂三民主義為何物的青鳥感到惋惜！

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