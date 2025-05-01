聯合報社論／賴清德以川普為師，不斷挑戰民主底線

川普第二任滿100天，選民對他經濟施政表現的不滿正在拖累他的支持率。 路透 川普就職百日，美國幾家主流媒體民調顯示其支持率僅剩四成上下，是八十年來美國總統的百日新低。川普不服，痛罵這些數據是假民調，並痛批媒體是「人民公敵」。無獨有偶，賴清德就職總統將滿周年，最新民調也呈現不滿意度與滿意度已死亡交叉，更比去年五二○就職時大跌兩成，顯示其執政深受質疑。

川普執政百日，不僅全面顛覆美國價值，更蠻橫衝撞世界秩序，高關稅更造成全球經濟震盪，美國民主和經濟雙雙受創。川普接受專訪時說，他「不百分之百同意」美國應是一個由法律統治的國家，直接挑戰美國「依法而治」的民主核心價值，也危及美國三權分立的精神。川普極度擴張總統權限，搶奪國會財政支出控制權，片面削減聯邦政府資金，違法剝奪移民權利，更直接抨擊法官和大學。美國各界紛紛反撲，目前已有上百件裁決要求叫停總統的違憲作為。

川普不僅向媒體宣戰，關閉美國之音又刪除公共媒體預算，甚至限制白宮記者室主流媒體採訪權。川普要求媒體報導「真實的聲音」，他要求的，其實是報導「政府要你相信的聲音」。川普廢除教育部，更用預算逼迫大學改變政策，讓哈佛大學校長起而反抗，上百所大學連署譴責川普對高教前所未有的政治干預。川普還攻擊聯準會，甚至揚言開除聯準會主席鮑爾。川普的粗暴決策，顛覆美國長期受到信任的民主精神，對人民權利的侵犯更是空前。

作為民粹主義領導人，川普容不得體制內不同聲音，以致政府內部異議噤聲，這更讓川普愈發相信自己是絕對的天縱英明。這樣的權力傲慢，因缺乏制度的制衡，使美國民主陷入恐怖的泥淖。

在台灣，賴清德政府同樣頻頻打壓在野黨，將清算異己當成常態，對府院黨遭共諜滲透卻輕描淡寫帶過。川普是完全執政，仍不忘要削弱國會的阻力。賴清德則是少數執政，面對在野黨主導的國會卻絕不謙卑，除動員青鳥包圍國會，利用覆議和釋憲杯葛國會修法，進而發動「大罷免」掀起社會對決，意圖全面控制國會，使賴政府免於制衡。

在賴政府統治下，大學校長會議談的不是高教的發展，而是聽官員報告「如何辨識中國」，並極力禁止大學和對岸大學交流合作。賴政府蔑視大學的程度，和川普如出一轍；事實上，當年賴清德擔任閣揆時的「卡管」惡行，早已說明這是個把大學校長當小學生管的荒唐政府。

賴清德的任何決策，都建立在「反中」前提下。也因此，他要求藍營「到天安門」去戰獨裁，要陸配自證除籍否則要註銷戶籍，侵犯人民權益毫無顧忌。這種「清外人」的做法，和川普「清移民」如出一轍：川普訴求的，是「美國老白男」的民粹價值；賴清德主張的，則是狹隘的「正港台灣人」的台灣價值，容不得外省或新移民的多元包容。賴清德把赴陸交流視為統戰叛國，更廣發紅帽，將大罷免塑造成「抗中保台」的聖戰。

賴清德這一連串「反民主」手段，和川普如出一轍，除認為元首有絕對權威可擅自發號施令，打擊異己更是不擇手段。川普用馬斯克主持「政府效率部」，成為指導聯邦政府的政策、經費及員額的太上機構。賴清德則以氣候變遷、健康台灣和社會韌性三大委員會僭越政府決策和人事，讓卓內閣形同虛設亦無作為。賴清德摧殘台灣民主的手法，和川普亦步亦趨。也難怪，他力主「脫中入北」，要加入川普的反民主同盟顛覆世界秩序，扭曲民主認知。