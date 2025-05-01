經濟日報社論／勞動節省思：重新定位勞工的未來

勞動節省思：重新定位勞工的未來。示意圖。記者林澔一／攝影

5月1日勞動節，不僅是向所有辛勤工作者致敬的日子，更是一個提醒社會關注勞工處境與權益的時刻。在這個全球經濟高度連結、科技快速進展、社會結構不斷變遷的時代，勞工問題也呈現出前所未見的複雜性與挑戰。面對歐美的「大離職潮」、亞洲的新興勞動力結構，或是台灣日益嚴峻的過勞與低薪問題，我們需重新審視什麼是「好的工作」，以及未來的勞動制度該朝哪個方向演化。

從全球層面觀察，自COVID-19疫情後，世界各地勞動市場都經歷劇烈變動。許多企業轉向遠距辦公、零工經濟興起，而自動化與AI技術的加速導入，也使部分傳統工作加速被取代。這些現象雖然提供部分彈性與創新空間，但是也帶來大量不穩定就業的問題。

以美國為例，「大離職潮」並非單純因為員工不想工作，而是反映出長期積累的薪資停滯、工作倦怠、職場安全感缺失等結構性問題，在歐洲，多數國家雖有較完善的勞動保障制度，但也面臨青壯年人口老化與移工依賴的結構矛盾，導致部分產業陷入人力短缺與社會排斥的兩難。

回到台灣，勞動市場雖相對穩定，但內部問題亦堆積甚久，並正逐漸演化為結構性危機。首先是過勞問題。根據勞動部統計，台灣勞工平均每年工時為2,008小時，遠高於OECD國家平均的1,716小時，甚至比美國、德國、英國都高。在長工時的同時，薪資卻未有明顯成長。根據主計總處資料，台灣近20年實質薪資成長緩慢，許多青年即使大學畢業，起薪仍僅約3萬初頭，甚至低於2000年代初期水平。

其次是台灣企業普遍採取短期合約、外包與派遣等彈性化用工策略，使得正式職缺減少，大量勞工淪為「非典型就業者」，欠缺穩定保障。工會組織率低、勞工參與公共政策不足，使勞動者在談判與制度設計中難以發聲，形成制度上的「沉默多數」。

少子化與高齡化亦對勞動力市場產生深遠影響，今年台灣即將邁入超高齡社會，年輕人口減少導致基層勞動人力不足，許多產業被迫依賴外籍勞工。但外籍勞工同樣處於制度邊緣，其工作條件與人權保障仍有諸多爭議，例如仲介費過高、限制轉換雇主、工時過長等。

在這樣的背景下，重新定位勞工的角色與價值，已成為當代社會不可迴避的議題。面對未來，首先是制度創新與勞權保障的再設計。過去以「雇主主導」為中心的勞動制度，已無法應對新型態就業的挑戰。我們必須打造兼顧彈性與安全的「彈性保障體系」，例如針對平台經濟勞工建立合理的保險與退休制度、為非典型就業者提供就業穩定基金，並擴大職業工會的參與與話語權。

還有工作價值需要重塑，在AI、機器人逐漸取代重複性工作的未來，人類的創造力、情感勞動與社會服務工作將更為重要。我們需重新認定「有價值的工作」不僅僅是高薪或高科技，更包括教育、照護、文化、環境等人本與社會導向的職業。這涉及薪資結構、社會尊重與資源配置的根本調整。

台灣應積極面對高齡與少子化所帶來的人力挑戰，推動「終身就業力」的發展。政府與企業應共同推廣技能再訓練與職涯轉換制度，協助中高齡勞工在不同生命階段找到發展機會。

最後，我們需重建勞動的社會文化，勞工不是可消耗的資源人力，而是社會的骨幹。唯有透過教育、公民參與與思想改變，重新強化對勞動價值的認同，才能建立真正有尊嚴、有未來的勞工工作環境。

今年的勞動節，當我們回顧過去爭取勞權的點滴歷史，不禁要問，在AI將工作自動化、全球資本流動壓縮勞動條件的當下，我們是否還記得勞動和勞工的真正意義？