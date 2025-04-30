經濟日報社論／川普上任百日 顛覆全球經貿

川普總統最近接受媒體專訪，談到上任百日的施政成果，無視於其支持度下滑，仍然信心滿滿，並堅持會持續實踐其競選承諾。 路透

川普總統最近接受媒體專訪，談到上任百日的施政成果，無視於其支持度下滑，仍然信心滿滿，並堅持會持續實踐其競選承諾。事實上，在美國不願參與國際社會下，各國重新定位與美國的關係；美國築起關稅高牆下，引發全球經貿劇烈變化，不但減緩經濟成長動能，也將帶動另一波供應鏈重組。川普也意圖擴權，目標指向聯準會，除了干預貨幣政策外，也有要求各國購買無息美債的企圖，使得全球對美債及美元信心下降，造成金融市場的震盪。川普上任才百日，但對全球影響深遠，已成為美國史上具有高度爭議的總統。

川普特別強調美國在國際經濟格局中占有絕對優勢，更以「我是這家巨大的商場 」來形容自己及美國，意指各國期望進入全球最大市場的美國。他強調作為「巨大的商場」代表，美國有權制定交易條件與關稅政策，並且在貿易談判中握有主導權。川普發言展現對美國經濟實力的自信，也釋放出美國未來強硬談判立場的訊號。

川普的直率表白，也顯示出各國與美談判所面臨的困境，最大的爭議在於美國動輒以美國標準，要求各國將過去所虧欠美國的部分，一次性補償，對各國形成沈重的負擔。

以關稅做為籌碼，要求各國進行談判，是川普對外經貿政策的主軸，而這其中的核心則為美國對各國課徵的「對等關稅」。但迄今川普對計算對等關稅的質疑仍解釋不清，但在美國的壓力下，各國要在美國認定的公平原則下，全力滿足美國需求，以換取降低對等關稅，而美國則不須有任何改變。在上談判桌前即已經註定是一不公平，而且實力不對稱的談判。

以率先與美國談判的日本為例，日本先前已承諾對美國高達1兆美元的投資，金額遠超過其他國家。但美國對日本的要求仍然是排山倒海，包括降低車輛及農業的非關稅貿易措施、在貨幣政策上採取更積極的做為，以避免日圓貶值，以及增加國防開支與分擔更多駐軍費用。甚至還要求日本避免與中國大陸建立更緊密的經濟關係，但日本不可能與其最大貿易夥伴中國脫鉤，更無法順應美國而「選邊站」，形成一兩難的情境。

日本的對等關稅為24%，還低於台灣的32% ；去年對美國貿易順差也低於台灣對美國貿易順差，由美國目前對日本的談判要求，未來台灣所承受的談判壓力可想而知。

依照川普的立場，各國不太可能完全豁免對等關稅，所以台灣應以降低對等關稅為目標。台灣已率先向美方提出將平均6.5%的現行最惠國關稅降為零的建議。不過仍應比照一般自由貿易協定（FTA）的慣例，對於高關稅產品，爭取可以分階段降稅，並盡力要求納入排除不降稅的項目。另外美國對台灣農業雖然長期順差，但要求台灣持續開放的壓力仍不小；而台灣也應盡量維持加入世界貿易組織（WTO）即開始實施的關稅配額制度，以及特別防衛措施，以降低農業開放的衝擊。

美國也可能要求台灣進一步開放服務業市場、消除更多的非關稅措施、提高民間及軍事採購，以及增加對美國的投資，甚至也會要求台幣升值來降低貿易順差。台灣未來必須以整體包裹的方式，與美國周旋，以換取美國調降對等關稅。可以確定的是，台美關係將進入新的階段。

政府已經編列大筆預算，準備協助對美國開放而受衝擊的國內產業，但並不是直接以補貼來彌補其損害，而應協助產業進行體質調整；所以協助措施應採取遞減方式，使產業可以逐步提升競爭力，才能因應未來的高關稅環境。