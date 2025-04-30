聯合報黑白集／東廠不夠看，還要文字獄

北一女老師區桂芝轉發陸方「徵文大賽」被調查，區痛批民進黨扣「莫須有」罪名，不會治國，只會恐嚇。 圖／聯合報系資料照片 法務部東廠檢調護政權有功，陸委會響應搞起文字獄，劍指抨擊「無恥課綱」的北一女老師區桂芝。陸委會聲稱「接獲檢舉」，指我國「章法學會」與中國黨政機構合辦「共讀一本好書」徵文比賽，涉違兩岸條例配合對岸文化統戰；而區桂芝竟將比賽資訊轉傳學生，要求教育部一併查辦。

章法學會由研究中文辭章學的學者組成，陸委會對其動刀，意在斬斷「同文同種」的紐帶。但吳釗燮養諜無罪，卻要捉拿國語文教師下文字獄，這是在掩護綠共滲透竊國嗎？台灣現在連「讀好書」都犯法了嗎？

陸委會指控的「中國黨政機構」，其一是海峽出版集團。該集團旗下出版書籍，不少經文化部許可進口，在本地網路書店販售。若章法學會與區桂芝是為匪宣傳，陸委會能坐視文化部和書店「配合統戰」嗎？

綠媒稱，徵文書單裡有「中國台灣」字眼，學生閱讀會被統戰。但書單不只大陸作品，還有山海經等古典文學及台灣作家林良作品，難道都是統戰書籍？若「中國台灣」是統戰禁詞，那麼歌手泰勒絲及諸多精品官網都標示著「中國台灣」，要不要一併查禁？

香港銅鑼灣書店曾因販賣禁書，股東員工陸續被逮捕。賴政府以「中國台灣」法辦國文老師，羅織文字獄不遑多讓。原來，賴清德的魔鏡映出的竟是習近平。