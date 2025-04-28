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聯合報黑白集／牧羊人的狼味

聯合報／ 聯合報黑白集

人民上凱道「戰獨裁」，賴清德反酸「去天安門」。記者／曾吉松攝影
人民上凱道「戰獨裁」，賴清德反酸「去天安門」。記者／曾吉松攝影
賴清德總統日前引用已故教宗方濟各的名言自我期許：「一個好的牧羊人，身上要有羊群的味道」。但人民上凱道「戰獨裁」，賴清德竟反酸「去天安門」，執政者彷彿披著羊皮的牧羊人，貪婪好鬥的狼性畢露，大罷免剿滅在野黨，檢調東廠四處出征，「三把刀」架在人民頭上，官逼民反，不得不反。

賴總統五二○就職將滿一周年，成千上萬民眾竟冒雨上凱道；國民黨發動罷賴、彈劾，是明知不可為而為之。蔡政府口號「謙卑再謙卑」，賴政府變成「殲滅再殲滅」，社會對立、國政廢弛，天怒人怨的程度前所未見。立法院長韓國瑜直指「關稅刀、武統刀、罷免刀」等三把刀危機四伏，但賴總統不僅無視人民怒吼，回應還語帶挑釁。

四二六凱道陳抗前，內政部長劉世芳指示傳喚國民黨主席朱立倫等首謀、法院上銬羈押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，執政黨高壓統治，激起更大民怨。賴總統自詡為牧羊人，卻在羊群中分化藍羊白羊，找不到就抹成紅羊；羊有兩大特性：健忘、近視，民進黨採取「補牢亡羊」，以牢獄之災滅亡不聽話的羊群，這一次，再溫馴的羊群也要造反。

民進黨更像是「放羊的孩子」，一邊喊對岸「狼來了」，對人民認知作戰，結果狼群竟是牧羊人，府院黨窩藏綠共「與狼共舞」，牧羊人的狼味薰天。

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