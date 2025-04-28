聯合報社論／美日都不願與大陸脫鉤，台灣卻妄言脫中

賴清德總統宣布脫中入北經濟戰略，核心內涵逐步減少對中國大陸的經濟依賴，拆解兩岸經貿關係。圖／聯合報系資料照片、民進黨提供 儘管美國總統川普說話經常顛三倒四，關稅政策也反覆不定，但美中兩強劍拔弩張的情勢已見緩和跡象。川普啟動關稅戰，對中國大陸極端施壓，不斷拉高關稅，但大陸強硬反制，美國內部壓力愈來愈大。最近美方放話美中正進行關稅談判，川普更說大陸國家主席習近平已經打電話給他，雖然陸方斥為混淆視聽，但顯示美國正尋求緩和雙方貿易緊張局勢。

美國財政部長貝森特表示，與中國大陸的關稅戰打下去，雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到緩和緊張局勢之道。但川普期待習近平先示弱，迄今卻仍等不到這通電話。

外媒報導，正和美國持續洽談關稅的日本，也不想被捲入美國加強對中國大陸施加貿易壓力的任何計畫內，以免限制日中經貿互動；如果美國想把日本拉入對抗中國大陸的貿易集團，日本將會抗拒，因為日本和大陸的貿易關係也相當重要。

當然，美中對撞不是只有美國承受代價，高關稅也會讓中國大陸受重創，恐導致大量失業與社會動盪。因此，中國大陸繼續拉攏盟友。中共舉行中央周邊工作會議，習近平也走訪越南、馬來西亞、柬埔寨，環繞著與這些國家建立共同命運體。不只在亞洲，大陸財長藍佛安和人行行長潘功勝出席Ｇ20財長和央行行長會議，和各國互動；中共政治局委員兼外長王毅則是在歐洲下功夫，強調與歐洲共同應對逆全球化挑戰，維護國際經貿秩序和國際關係基本準則，絕不允許世界倒退回叢林法則。

現在是美國逆全球化，反而是中國大陸要全球化。世界經濟板塊碎裂，合縱連橫的大時代來臨，各國都懂得利用自身優勢來談，也會利用中國大陸做為談判籌碼。中國大陸是大到連美日都無法忽略的經濟體，台灣卻妄言脫鉤，一味把雞蛋放在美國這個籃子裡。

全球正在進行供應鏈重組，各國都想「拉幫結派」，偏偏台灣受賴政府意識形態綁架，只想脫中。賴清德總統要帶台灣「脫中入北」，潛台詞就是「脫中入美」。先不談能否入美，台灣有脫中的本錢嗎？去年台灣對大陸與香港出口占比仍有三成，尤其傳統產業如工具機、成衣、食品加工、鞋類等長期依賴大陸作為製造與銷售基地。若無序脫中，將衝擊供應鏈與台商營運。

「脫中」論述經不起挑戰。首先，為何要放棄大陸市場？輝達執行長黃仁勳日前訪陸遞「投名狀」，表態繼續服務大陸市場。連輝達都不能放棄大陸市場，台灣有什麼本錢？其次，兩岸產業最互補。台灣上游技術優勢結合大陸下游加工製造與內需市場，在多個產業都有互補性。第三，賴政府一心入美卻討不到好處。台灣奉上台積電，卻擠不上第一輪關稅洽談名單，七家化工廠商還遭反傾銷和反補貼稅的雙反調查。

若台灣硬生生要和中國切割，至少面臨三項挑戰：一、短期內難以取代大陸市場規模與加工能力。二、轉移供應鏈成本高，會拉長企業調整時程。三、部分產業如中小企業、傳產仍仰賴大陸市場內需。如果無力開拓其他市場，又無法加入區域整合或洽簽各種雙邊協定，台灣如何在區域經貿裡保有位置？

貝森特強調美國的目標並非美中脫鉤，事實也證明，美中脫不了鉤，其他國家更不想完全跟大陸脫鉤，甚至希望加強與大陸經貿合作來應對美國關稅戰；中國大陸的生產基地跟廣闊市場是無法漠視的現實。台灣需要大陸，卻對大陸充滿敵意，當美國老大哥與中國大陸的對抗踩了煞車或大轉彎，台灣會被拋甩多遠？