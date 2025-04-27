聯合報社論／賴清德不理凱道怒吼，在野黨別忘人民期盼

賴清德總統就國民黨號召「反綠共、戰獨裁」凱道活動，表示要「戰獨裁」，要去天安門，敢於向獨裁者爭取國家主權。記者黃義書／攝影 國民黨舉行的「反綠共、戰獨裁」集會昨天在凱道磅礴登場，不僅主辦單位宣稱聚集超過廿五萬民眾參加，人數輾壓上周「拒絕統戰、守護台灣」活動，國民黨更展現少見的大團結，民眾黨也勇敢站在一起，共同對執政的民進黨發出怒吼。但賴清德總統卻要在野黨和人民「戰獨裁應該去天安門」，顯然毫無反省。廿萬群眾的怒吼，可能無法阻遏獨裁的意圖，但一吐被政治輾壓的怨氣和遭司法追殺的驚悸，可視為反惡罷的轉捩點與重振民主制衡力量的契機。

賴政府上任即將滿周年，卻仍拒絕接受民主遊戲規則，甚至逐漸顯露走向獨裁的跡象。首先，是忽視雙少數執政的事實，以全面對抗的手段，面對國會多數的在野黨。其次，是司法手段全面介入政治，除了利用綠色大法官否決立法院通過的法案，在許多司法個案裡更展現「辦藍不辦綠」的雙標。第三，是利用國家安全為藉口，恣意擴權、抹紅在野黨，製造社會寒蟬效應。

民進黨對國民黨立委發動的大罷免，更是集這些「毀憲毀法毀民主」手段於大成。為了大罷免，國政皆可拋，不惜癱瘓國會，也不解凍預算，內閣寧可下鄉宣講造謠抹紅，卻置國際變局、兩岸緊張和民生經濟於不顧。賴政府二○二五年全部國政，似乎只有大罷免一件事。黨政檢媒和側翼合體，圍剿在野黨。當司法淪為鷹犬，追殺在野，幾乎擺明助勢大罷免，阻攔反惡罷，終於激起廿萬民眾義憤上街。

但早在此次抗議活動前，民進黨及其側翼就一面唱衰，一面強調，「可以上街抗議，證明台灣不是獨裁」、「如果要抗議獨裁，應該是要抗議中共」。賴清德對「戰獨裁」集會的回應，也持相同論調。然而如此說法，只是詭辯。任何獨裁政權，都不是一朝一夕造成。民進黨是台灣的執政黨，民眾抗議對象自然是賴政府和民進黨。難道在賴清德和民進黨的心中，北京才是台灣的實際統治者？

尤其賴清德說，「要敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由的心聲」、「民主的真諦是法治」、「把司法案件政治化，對民主傷害何其大」；這些話，賴總統更適合拿來說給自己聽。因為民進黨視民主法治於無物，才是昨天天氣不佳，仍有超過廿萬人上街抗議的主因。

賴清德不認多數民意，不甘少數執政，不容反對意見，只不擇手段意圖恢復已被人民否決的完全執政。但以濫權手段顛覆民主取得的權力，只會進一步走向更大的濫權與獨裁。如果不能阻擋大罷免，民主制衡力量會被消滅，憲政體制傾圮已可預見，台灣豈有未來？這也是「戰獨裁」的最重要意義。

凱道「戰獨裁」的時候，教宗方濟各的喪禮也正在梵蒂岡舉行，但教廷卻在中共壓力下婉拒賴清德出席教宗喪禮；賴清德連我國在歐洲唯一的邦交國都去不了，只能悶坐國內，躲不掉凱道傳來人民的如雷怒吼。但以賴清德的反應來看，這場成功的「戰獨裁」集會，並不能阻擋民進黨透過大罷免重新完全執政、消滅在野黨，將權力集中在一黨一人之手的企圖。

不過，昨天凱道集會，除了參加民眾爆表，過去被詬病不夠團結的國民黨，從黨中央到地方全員到齊，民眾黨也由主席黃國昌帶領小草站出來，控訴「順賴者昌、逆賴者亡」，藍白大有「共同團結對抗民進黨」的氣勢。因此，反惡罷可視為對賴清德的不信任投票，凱道集會應是國民黨團結振作與藍白合作的起點；賴清德可以充耳不聞凱道的怒吼，在野黨不能忘記人民的期盼。