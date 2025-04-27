經濟日報社論／虛擬資產監管 力求完備周全

金管會研擬並預告《虛擬資產服務法》草案，旨在建立一個明確的監管框架，以保障投資人權益並防範洗錢與詐騙。 （路透） 隨著虛擬資產市場的迅速發展，金管會研擬並預告《虛擬資產服務法》草案，旨在建立一個明確的監管框架，以保障投資人權益並防範洗錢與詐騙。然而，與國際監管標準相比，台灣過去對虛擬資產的管理存在諸多漏洞，致使投資人損失和非法資金流動問題屢見不鮮。因此，本法案的提出，不僅是為了迎合國際趨勢，也是維護台灣金融市場穩定的必要之舉。

近年來，全球虛擬資產市場迅猛成長，根據統計，2024年全球虛擬資產交易總額突破10.6兆新台幣，顯示投資人對虛擬貨幣的需求大幅增長，也帶動台灣虛擬資產交易之熱絡，然現行法規無法有效管理，導致投資風險加劇。

近年爆發了多起虛擬資產詐騙及交易所倒閉事件，2018年台灣最大的虛擬資產交易所BitoPro遭駭，數百名投資人資產受損。2024年，警方查獲一宗「高報酬」虛擬貨幣詐騙集團，造成超過500名受害人損失超過10億新台幣。

這些案例凸顯出台灣亟需對虛擬資產制定專門法規。國際監管機構如金融行動特別工作組（FATF）已於2020年開始對成員國落實情況進行追蹤與評估「旅行規則（Travel Rule）」，確保交易所揭露客戶資訊，防止洗錢與恐怖融資行為。歐盟的MiCA（Markets in Crypto-Assets）於2024年生效，香港也於2023年推行VASP（虛擬資產服務提供者）牌照制度。台灣若未能及時立法，將面臨與國際市場脫節，甚至被FATF列為高風險國家。

《虛擬資產服務法》草案擬定了以下幾項核心條文：牌照制度：要求所有虛擬資產服務提供者（如交易所、託管機構、代幣發行商）申請牌照，並接受金管會監管。最低資本要求：規定業者必須具備一定的資本額，以確保財務穩健，降低倒閉風險。投資人保護：要求交易所將客戶資產與公司資金分離保管，以防止財務混亂及不當操作。交易透明度：要求業者定期公開財務報告，讓投資人獲得透明準確的資訊。反洗錢與風險管理：要求交易所記錄並報告大額交易，防止非法資金流動。風險評估機制：要求平台建立內部風控機制，防範市場操控與洗錢行為。違規處罰：未持牌經營處七年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，涉及詐欺或洗錢的業者負責人可處三年以上十年以下有期徒刑，並得併科罰金。

儘管草案為台灣虛擬資產市場的發展提供了法律規範，但仍存在一些不足之處。例如，監管範圍過窄：目前草案主要針對中心化交易所，尚未對去中心化金融（DeFi）平台、現實世界資產（RWA）及非同質化代幣（NFT）市場作出明確規範，此三市場規模快速增長，若不納入監管，將成為監管漏洞。建議參考杜拜金融服務管理局的明確監管立場，將DeFi平台、RWA與NFT交易納入監管，防止這些市場成為非法資金的避風港。

金管會應參考杜拜設立「虛擬資產管理局」，專責管理虛擬資產相關業務，以分工負責不同類型的虛擬資產管理，像美國的證券交易委員會和商品期貨交易委員會便有類似的功能。

目前草案雖然強調投資人保護，但未規定交易所破產時如何保障投資人資金。為進一步保護投資人，建議強制交易所設立「投資人保護基金」，以便在交易所破產或發生重大事故時，能夠補償受損的投資人。

此外，違規處罰之刑期最多為十年以下，對於惡意挪用客戶資金的業者負責人，應提高刑事責任，並科以更高的罰款，藉以嚇阻犯罪意圖。

《虛擬資產服務法》進行為期60天的意見徵集後，將送行政院提立法院立法，本法案的制定對於台灣虛擬資產市場的穩定與發展至關重要，因此立法過程時，本法案應求全責備，將現有草案不足之處修正制定完善，以確保台灣在全球數位金融領域的競爭力。