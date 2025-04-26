聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／檢調鷹犬化如此自然
檢調大軍大肆搜查「藍罷綠」連署，宜蘭地檢署近日也對國民黨宜蘭縣黨部搜索，竟順手將中選會「二階連署公文」摸走，導致罷團在最後送件日找不到公文。宜檢原本還矢口否認，後來則改口說，是調查局「不小心」將公文帶走。無論如何，檢調意圖影響罷免的用心已無所遁形。
明知二階連署須在廿五日的最後期限送件，檢調選在前一天奇襲搜索，並順手帶走必要的公文。宜蘭檢調這個「不小心」，還真演得天衣無縫。一個不小心，就可能保住宜蘭民進黨立委陳俊宇，使他登不上罷免名單。一個不小心，真的比行政院宣講團浩浩蕩蕩助陣都有效。
關鍵在，民進黨政府就有本事把「不小心」這種事做得如此自然，且面不改色。前幾天，基隆檢調為了查連署，清晨六點就到民眾家中按鈴調查，詢問連署書的真偽，受到騷擾的民眾多達上百人。法務部長鄭銘謙被問到清晨登門的必要性，他竟答稱，這「符合基隆人的生活習慣」。是嗎？鄭銘謙確定基隆人很習慣一大早被檢調登門叫醒嗎？
有人形容，在賴政府手中，側翼愈來愈「正規化」，檢調則愈來愈「鷹犬化」。觀察近數月的情況，此話似乎不假。追根究柢，一心一意搞大罷免的賴清德，才是幕後最大推手。當司法都自甘淪為工具，檢調鷹犬化當然也是必要的囉！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言