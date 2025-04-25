經濟日報社論／美國雙赤字嚴重 匯率談判勢在必行

美元。路透

川普4月20日在社群平台發文條列八種「非關稅作弊黑招」，並直接數落歐盟和日本。由於匯率操縱被列為黑招之首，且匯率變動對美國減少貿易及財政的雙赤字問題有立竿見影效果，未來會成為川普談判的利器。

所謂八種作弊黑招，包括貨幣操縱、課增值稅、低價傾銷、出口補貼、透過農業技術標準排除進口、技術門檻設限、盜版和竊取智慧財產權，以及轉運逃避關稅等。其中，後七種對貿易赤字的影響較難量化，而貨幣操縱則和關稅類似，具有較易量化影響效果的優點。

藉由關稅戰和各國進行匯率談判是《海湖莊園協議》條列的重點之一。在川普就任總統前，目前擔任白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）即已發文表示，在美國貿易和財政赤字長期失衡下，需要用關稅迫使其他國家達成雙邊／單邊貨幣協議，以達到類似《廣場協議》的效果。這個潛在的協議被稱為海湖莊園協議。廣場協議是美、日、英、德、法五國於1985年9月22日，在美國紐約的廣場飯店簽署；之後，此五國在外匯市場大量拋售美元，導致其他國家貨幣相對美元大幅升值。例如，從1985至1989年間，日圓、德國馬克及新台幣，最多曾分別升值116%、102% 及36%。

另一方面，面對美國將公布《匯率報告》的壓力，我國央行於4月18日召開記者會因應。美國以下列三項指標評估貿易夥伴的匯率政策，若符合其中兩項，就會被列入「觀察名單」：對美貿易順差超過150億美元、經常帳盈餘占GDP超過3%，以及貨幣淨買匯金額占GDP超過2%，且連續八個月買匯。由於我國去年對美貿易順差739億美元以及經常帳盈餘占GDP 14.3%，預期會被列入觀察名單。在記者會中，央行亦說明美國經常帳逆差主要反映政府財政赤字及民間儲蓄不足的結構性問題，因而無法透過匯率談判改善。

不過，央行的說法在學理及實務上恐難獲美方認同。就學理而言，在美元匯率不變情況下，美國政府及民眾並無誘因減少支出。然而，若美元貶值，則美國出口產品會因變便宜而銷售更多，而貿易對手國的出口產品則會因變貴而銷售更少，故美國貿易逆差會減少。

就實務面而言，美國經常帳的長期逆差導致政府債台高築，從而陷入「以債養債」的窘境。美國2024年度經常帳逆差的GDP占比已達3.9%，故美國政府必須持續增加公債發行，導致其債息支出及政府赤字不斷擴大。在2025會計年度的前五個月（2024年10月到2025年2月），美國聯邦政府支出有七分之一用在支應公債付息。

美國目前嚴重的雙赤字問題，導致其會將關稅戰的焦點擺在匯率談判。《海湖莊園協議》曾列出五項能減少美國貿易逆差的手段，包括高關稅政策、匯率談判、債務重整、成立主權基金及支付軍事保護費。其中，債務重整不大可能獲得債權國首肯，而成立主權基金則和貿易對手國不相干，另外三項手段才是美國和貿易對手國談判的重點。若我方採取央行立場，不願進行匯率談判，則未來必須面對32%的對等關稅，以及龐大的軍事保護費。

台灣被迫進行匯率談判是較可能出現的情境。若新台幣升值能換取豁免對等關稅，則會提升我國整體福利，但對各產業的資源配置及從業人員的所得分配會產生不同衝擊；出口導向產業會受損，內需產業及國內消費者會受益，且後二者受益程度的總和會超過前者受損程度。因此，政府宜對出口產業的從業人員進行損害補償。

鑑於我國和美國進行匯率談判已迫在眉睫，行政院和央行宜評估各種新台幣升值、對美投資及採購組合方案的衝擊，以降低談判結果所產生的損害。