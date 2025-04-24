聯合報社論／川普的擺盪與妥協，關鍵在美國深受其害

在連續批評聯準會主席鮑爾(前)兩天之後，川普總統(後)22日改口稱他無意要鮑爾下台。鮑爾的任期到明年5月。 (路透) 川普總統繼續發威，展現他出爾反爾的本事。前一天，他怒罵聯準會主席鮑爾「魯蛇」，揚言要撤換他，導致美股全面跌趴倒地。次日，川普改口稱沒有要「炒鮑爾魷魚」，只希望他降息；道瓊期聞聲反彈五百點。同一天，川普還說對中國一四五％的關稅「太高了」，未來會大幅下降。這兩項動作，顯示川普態度有軟化跡象；但這不表示他決定縮手，只是把戰場轉向其他陣線。

鮑爾能挺住川普的連串砲轟，仍堅不降息，展現了聯準會主席的專業風骨，令人敬佩。也正是這種「以一當百」的氣魄，使他成為防杜美國經濟被川普搞垮的最大支柱。畢竟，在「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」的時代，人們幾已找不到可以追隨的標竿。由於川普對鮑爾去留的呼喝，華爾街股市應聲翻跌翻漲，每次震盪其實都在「向鮑爾致敬」，那也是促使川普冷靜下來的一股力量。

川普四月初宣布「對等關稅」後，全球都受重創；美股更如驚弓之鳥，兩天即跌掉五・四兆美元的市值。其中，蘋果公司即暴減近十兆台幣的市值，前景蒙灰。加上美國債市失控大崩，債券殖利率暴衝，與川普原先的期待完全相反，他只好宣布對等關稅延後九十天實施。川普原宣稱，提高關稅可讓美國一天有廿億美元收入；但根據美國海關的實際統計，每日平均關稅僅二・五億美元。川普的大話又吹破。

其後，川普鎖定採取關稅報復的中國，向它揮出關稅大棒；先任性地將關稅提高到一四五％，後又提高到不會有具體作用的二四五％。對此，中國大陸也一一回擊，除了對美國大豆、高粱、禽肉祭出高關稅回敬，並對輸陸的美國服貿業採取反制。更大的殺手鐧，則是宣布航空業者暫停收受波音客機交貨，並下令對稀土礦產出口實施管制，甚至要求南韓停止向美國出口「含有中國稀土礦物的製品」，否則將遭制裁。如此一來，美國的電動車、戰機、風力發電等產業可能在數月內將因而停產。這種種後果，逼得川普不得不重新思考他的關稅戰策略。

川普從來不是自由貿易的信徒，對他而言，關稅更像是自己可以號令天下的機關槍。至於其白宮顧問納瓦羅，則被紐約時報封為「厭惡貿易」的經濟顧問，因此兩人研發出這套冷血的「對等關稅」策略，要讓全球對美國俯首稱臣。有趣的是，華府近日盛傳，對等關稅之所以延緩九十天實施，是財長貝森特和商務部長盧特尼克趁納瓦羅不在橢圓形辦公室，伺機向川普提出的建議，很快就拍板，也立即贏得外界的好評及市場的正面反應。近日與各國的談判，多由貝森特出面處理，相形之下，納瓦羅的角色則變得模糊。如果鷹派的納瓦羅影響力降低，而一度傳聞有意求去的貝森特則重獲重用，依此趨勢，川普的關稅戰可能逐漸往現實面修正妥協。

川普用人其實相當工具化，往往用完即棄。川普首任的顧問班農，因藐視國會罪判刑四年入獄，川普還罵他「像隻棄犬」。納瓦羅也曾同樣遭判刑四個月入獄，現在仍受倚重，但誰知道他何時會被打入冷宮？就像馬斯克，為川普的政府效率部血腥殺伐兩個月後，如今兩人友誼似已轉淡。至於特斯拉汽車，今年首季利潤較去年同期大跌七成；馬斯克一陣風光後，也只能回去收拾自己參與有分的殘局。

川普先是推遲了對等關稅，又收回自己對鮑爾的粗魯態度，並承認對中國大陸的關稅太高。三次擺盪，都在修正自己的偏激，他也承受不起「搞爛美國經濟」的罪名吧！