經濟日報社論／世界正在重新認識美國和中國

美國總統川普發動的這一場關稅大戰，主角雖僅中、美兩強，但波及180餘國。路透

美國總統川普發動的這一場關稅大戰，驚動寰宇，至今尚未落幕，影響之廣、之大、之深遠，堪稱空前。範圍之廣，主角雖僅中、美兩強，但波及180餘國，超過上世紀兩次世界大戰；衝擊之大，全球股市大起大落、震盪熔斷，產業斷鏈，經濟重挫；影響之遠，或將改變全球政經權力結構，並讓世界重新認識美國和中國。

自上世紀二戰結束以來，美國在世人眼中的形象或定位，從來就是全球霸主。無論經濟、金融、政治、軍事、科技、航天等無不領袖群倫；除極少數國家如古巴、朝鮮、伊朗外，少有國家敢頂撞美國。這不僅是因為美國綜合國力天下第一，美國也有很正面的國家形象，為世界提供安全等公共產品，倡導公平、正義、規則等普世價值，力推有利於全球和平與發展的全球化，更有讓世人著迷追逐的美式文化，如迪士尼、麥當勞、好萊塢……等，總之，美國的一切，從體制、價值、硬實力、軟實力到語言、文字、時尚，在世人眼中代表的就是高大尚，都是大家羨慕、模仿、追捧的對象。當然，美國也有不少負面形象與事蹟，如CIA及斯諾登揭密的黑資料，但大多在美國掌控的全球強大話語權下被基本掩蓋或忽略。

至於中國，由於歷史原因，1840年之後的近代中國處於歷史發展的最低潮，確實是落後、貧窮、文明程度低。1979年之後，鄧小平的改革開放，在中國出現了翻天覆地的巨大變化，不到半個世紀，GDP在全球排名已上升到第二僅次於美國，但一則由於變化崛起太快，遠超過世人對訊息的接收，二則被美國及西方掌控的話語權明顯地偏頗，經常對中國的一切極盡汙名化之能事，以致於當代中國的成就遠遠未受到國際社會的重視，甚至談不上基本的認識；即便接觸了中國愈來愈多品質優良的產品，也多以仿冒、山寨甚至侵犯知識產權視之，這種情況一直到最近幾年才出現變化。

TikTok在美國受到歧視打壓，意外讓「小紅書」成了美國青年一代追逐的社交媒體，中、美雙方在「對帳」之餘，一眾美國人才發現在西方媒體刻意忽略甚至醜化下的中國真相；144小時免簽政策，讓許多西方人入境中國，實地目睹了讓他們難以想像的進步，通過視頻轉發，竟然讓「中國旅遊」在廣大西方社會中成了熱搜。

就在這樣的背景及基礎上，川普2.0一上台就發動的關稅大戰給了全世界一個前所未有的、更佳地重新認識美國和中國的機會。

美國形象在這次關稅大戰中，總算被全世界赤裸裸地看了個透。堂堂全球霸主的國家領導人，居然以關稅戲碼，朝三暮四甚至一日數變，還自辯是靈活彈性；公然表示全球有數十個國家向他示好並「拍馬屁」，相信此一幕必將列入人類歷史。他的副總統居然稱中國人為「鄉巴佬」；他的商務部長公開威脅任何國家面對美國關稅制裁均不得反抗，否則將受到更大制裁；他的農業部長被記者問道被中國反制裁時美國農民該怎麼辦時，說美國的豬肉不賣中國可以賣到東南亞（部長竟然不知東南亞有不少穆斯林國家），美國的牛肉不賣中國可以賣給印度和阿根廷（部長竟不知印度人不吃牛肉，阿根廷盛產牛肉）如此「草包班子」，必將歷史留名。

中國，明顯地是美國發動關稅大戰的最主要目標，自始至終，既力求克制，亦無懼強硬反擊；對美方主動挑釁求戰，不但「奉陪到底」，且對川普一再示意「在等電話」完全置之不理。股市大挫，逼得川普不得不自找下台階宣布暫停對75國的關稅制裁。雙方交鋒，美方色厲內荏原形畢露；中方正氣凜然，不卑不亢。中方高舉「反霸」大旗，除了捍衛中國的權益外，正面回擊強權，也是捍衛國際正義。中、美兩強，一正一邪，相信必將讓世人能更進一步正確地認識中國和美國。