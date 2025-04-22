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聯合報黑白集／扁呂成民進黨「反派」
也曾經歷「朝小野大」的前總統陳水扁，最近在凱達格蘭學校演講，公開說「清算絕不是對付在野勢力最好的辦法」、「不能意見不同就說是ＸＸ同路人」。此話，顯在質疑賴政府用司法清算、抹紅在野黨的手段，如同賞綠營一記耳光。
無獨有偶，前副總統呂秀蓮也說，現在的立法院是「台灣之恥」、「弄得像靈堂」、「執政者不願傾聽，只想用大罷免打壓異己」。她還怒斥「大罷免毫無道理」，呼籲賴總統不應介入。扁呂不約而同舉南韓為例說，賴政府所為，連遭彈劾下台的尹錫悅都不如。
但言者諄諄，聽者藐藐，扁呂的話，民進黨不但沒聽進去，側翼還大加撻伐。綠營支持者洗版扁的臉書，要他閉嘴，甚至呼籲要把阿扁「關回去」。在綠營眼中，「順我者昌，逆我者亡」，繼林濁水變「中共同路人」後，顯然扁呂也是敵人了。
無論漠視或出征扁呂，都證明兩人所言不虛。用司法手段迫害異己、輸了翻桌、「匪諜就在你身邊」，都是老一輩反對運動者所不齒。從「批判威權」到「成為威權」，民進黨只花了不到十年。當扁呂都成為「反派」，即知民進黨已完全質變。
民進黨墮落至斯，曾是「民粹教主」的陳水扁難辭其咎。由是觀之，扁呂未必是「民進黨的良心」，但兩人所言，至少是「無欲則剛」的真話。
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