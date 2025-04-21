經濟日報社論／台灣投資美國隊 應先停看聽

賴清德總統提出擴大加碼對美投資的應變策略。圖／聯合報系資料照片 川普對等關稅造成重大衝擊，賴清德總統提出擴大加碼對美投資的應變策略。除了台積電加碼投資之外，未來其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等，都可加碼投資美國，政府將協助整合出「台灣投資美國隊」。這種做法似乎忘了前車之鑑，潛藏不少問題。

首先，回顧台積電董事長魏哲家在白宮宣布加碼投資的畫面：在原有投資650億美元的基礎上，未來將加碼千億美元投資，新建三座晶圓廠、二座封裝廠及一座研發中心，魏董還頻頻感謝川普的支持。台積電加碼對美投資，對自身的影響是成本增、效率降，拉低整體毛利率，且排擠台、日、德工廠的資本支出，美廠資本支出未來可能超過台灣，並增加技術外流的風險。對台灣整體的影響則是，將引發產業鏈超過百家的設備、材料商，也加大在美投資，晶片在台生產的比例甚至將降至一半，與美國的合作將反轉為對美依賴。護國神山可能失去「矽盾」功能，讓台灣陷入不安全。

但川普的回應卻是「一個稱讚，四個侮辱」。一邊稱讚台積電是「全球最大最強、掌控全球97%半導體市場」，又語帶羞辱的說「台灣偷走美國的晶片（產業）」，「台積電如果一直在台生產晶片，未來將會有30%、50%、甚至更高的關稅，他們怕關稅才來美設廠」，「我們沒花一毛錢」，「將來會廢止晶片法，沒有任何補助（台積電原獲66億美元補助）」。

其實，川普稱讚台積電，代表台積電在先進製程上遙遙領先，是靠自己的實力和努力而得，絕非偷、搶而來；市占率高達65%以上，近於賣方獨占，可以輕易轉嫁關稅給蘋果、輝達、超微、高通等科技大廠，哪怕關稅？美國不再補助，則確實會造成台積電毛利率遽減。但賴政府和台積電都未據理力爭，只能忍辱負重，但求川普在關稅政策上能手下留情。

結果呢？川普在一個月後還是對台課徵32%的對等關稅，顯然不把台積電這個美國史上最大的直接投資案當作一回事，證明我方亮出「王牌」太早，又未據理力爭，不但沒有「早鳥優惠」，還讓美方「零元購」，我方可謂輸得徹底。

其次，川普的關稅政策，兩周之內就出現了三次髮夾彎，即知川普反覆無常的性格，充滿了不確定性，我方更應靜觀其變。對等關稅引發美國債市崩潰，川普於9日緊急宣布將暫緩90天，以及11日美國海關公告豁免電子產品關稅，未料13日川普駁斥「關稅豁免」是假新聞，強調「沒有任何國家」能逃脫對美國不公平貿易逆差，及非關稅壁壘的責任，並預告將啟動「國安關稅」調查，一周內宣布半導體適用稅率。商務部長盧特尼克表示，半導體產業攸關國安，須在美國製造，無任何關稅談判空間。

可見得，川普關稅政策最大的問題，就是需索無度，反覆無常，完全不可預測，讓全球都對川普政府失去信任，以至於各國政府不知如何應變，各企業無法做出投資、採購、生產等重大決策，投資人在股債市場也進退失據，造成市場動盪不安。

因此，賴總統期盼美國也成立「美國投資台灣隊」，恐怕是一廂情願，還不如點醒美方，美方對台投資微不足道，遠低於我方對美投資累計已超過千億美元。美方對台的服務貿易享有鉅額順差，應納入貨品貿易的關稅中平衡考量。更有必要再拿出台積電不怕關稅的「王牌」，當作後續談判的籌碼。

何況，川普的關稅政策反覆無常，顯為「虛張聲勢」，注定是損人害己，讓美國陷於孤立；引發停滯性膨脹以及各國的反制後，隨時有可能放寬或叫停。我方應審時度勢，靜觀其變，謀定而後動，盤點有利的籌碼，實無必要第一步就掏出全部底牌，做出類似「零關稅、大採購」、成立「台灣投資美國隊」的唯唯諾諾。