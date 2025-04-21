聯合報黑白集／有此政府，人民才要昏倒

行政院長卓榮泰（左）出席全國工業總會會員代表大會，致詞時表示本月三日聽到美國對台灣課徵32％對等關稅、超出政院推估，「我真的差一點昏倒」。記者曾學仁／攝影 閣揆卓榮泰自爆聽到美國課徵台灣卅二％關稅「差一點昏倒」，卓揆這席真心話，完全印證為何在川普掀牌後，府院會集體神隱；而賴政府應對川普的高關稅，卻呈現「膝無力」的狀態，才真令國人寢食難安。

川普公布對等關稅，包括台灣在內的各國紛紛求見、求饒時，唯獨中國大陸不願屈服、強硬反擊。經此一役，北京儼然成為實質的抗美中心。而在美國政府祭出限制輝達H20晶片對陸出口政策，重創輝達股價，輝達執行長黃仁勳卻立刻飛往北京，表態繼續深耕中國大陸市場。兩強競爭下的趨勢為何，已可預見。

反觀台灣，在川普宣布關稅前，早迫不及待把台積電先進製程雙手奉上，卻依舊逃不過高關稅。川普掀牌後，賴清德即宣布包括對美談判零關稅等五大策略，把底牌掀光光，還喊出「脫中入北」，如此完全押寶美國，卻恐葬送台灣利益。

如今又傳出川普為圍堵中國，打算要求談判國減少與中國貿易，賴政府自然樂得更徹底「脫中」。但別忘了，大陸才是台灣最大貿易順差經濟體，美國不過第二，台灣若想跟著圍堵大陸，自己將先受害。

話說回來，卓揆的真話可能只說了一半，他說本來推估關稅最高就是卅％，看看他們慌亂無章的表現，像是有推演過卅％關稅的樣子嗎？有這樣的政府，該昏倒的是誰？