聯合報社論／誰在乎國安？賴政府的「卡珊德拉詛咒」

賴清德總統、蔣萬安以及內政部長劉世芳等人出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭一同扶轎。記者林俊良／攝影 台北市長蔣萬安前天藉松山慈惠堂活動同台機會，面諌賴清德總統，強調居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念，最近台灣面對外在形勢的險峻，內部不應有太多的風雨與紛擾，「讓我們共同努力」。無獨有偶，前總統陳水扁也在凱達格蘭學校演講指出，民主真正的內涵是對少數的聲音也要尊重、包容，不能說意見不一樣就是「XX同路人」，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。不過，對於藍綠陣營兩位指標人物的勸告，賴清德都無回應。

希臘神話有篇「卡珊德拉預言」的故事，明明可預見的災難就在眼前，卻被刻意忽略，最終導致悲劇成真。太陽神阿波羅愛上特洛伊城的公主卡珊德拉，阿波羅賦予她預言能力，仍被公主拒絕愛意；阿波羅憤而詛咒，卡珊德拉任何預言都不會受到信賴。在特洛伊大戰中，卡珊德拉雖然預見木馬屠城，卻無法阻止悲劇上演。

真實世界中，美國總統川普關稅戰引發全球海嘯，必將顛覆世界經濟秩序與地緣政治結構，對台灣也構成嚴峻的國安挑戰。在野黨領袖紛紛呼籲共赴國難、放棄內鬥，連綠營內部都對扣紅帽、清算在野勢力發出勸阻的聲音；但民進黨仍滿腦子大罷免，甚至出動司法打手，「卡珊德拉的詛咒」已迫在眉梢。

川普的對等關稅引發全球政經危機，「卡珊德拉預言」顯而易見。日本首相石破茂直言，川普此舉形同日本國難；新加坡總理黃循財表示，川普拋棄世界貿易組織體系將重創小國。日本、新加坡的對等關稅低於台灣，依然如臨大敵；反觀台灣，不但外有關稅戰挑戰，內部更有共諜案危機，府院黨全淪陷，民進黨卻熱中大罷免。對民進黨而言，應付關稅戰和對付共產黨都是「出口轉內銷」，消滅國民黨才是當務之急。

民進黨擺明只顧罷免、不顧國安，檢調也積極配合「搶業績」，兵分多路搜索國民黨地方黨部，甚至沒有任何供述證據或客觀證據，就粗暴聲押國民黨台北市黨部主委；至於花蓮罷傅團體超過四千件造假、基隆罷藍團體也有上百件偽造，檢調偵辦卻是一路慢半拍，顯然「辦藍不辦綠」。台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫等多位政治領袖呼籲賴總統，這是國家當前重大危機，朝野應放棄政治鬥爭，萬萬不可濫用司法偵辦。

川普關稅戰起伏不定，全球驚濤駭浪，台灣卻半夢半醒，賴政府內鬥內行，幻想「罷免救台灣」。行政院日前緊急邀請朝野共商國是，受邀的國民黨立委都是民進黨罷免對象，國民黨仍表態以最大誠意支持解決國家困難；盧秀燕、蔣萬安等藍營諸候也呼籲放棄政治鬥爭，朝野共同努力。但執政黨眼中只有藍白、沒有是非，在野黨就像預見災難的卡珊德拉，執政黨卻刻意視而不見，賴總統還放任遍地烽火、鷹犬橫行。

「抗中保台」是民進黨的核心政治路線，「脫中入北（入美）」則是賴清德的國家發展新方向。通過渲染中共威脅並尋求美國支持，抗中大罷免成為輾壓在野黨的利器。但川普的關稅攻擊，並未優待高舉抗中大旗的台灣，更直接戳破台灣的矽盾神話；台灣必須向美國購買更多天價武器，但川普仍不可能為「保台」付出實質代價。川普關稅大戰鬆動「抗中」與「保台」臍帶，台灣更可能淪為美中博弈的棋子或棄子。

誰在乎國安？民進黨一意孤行，「卡珊德拉的詛咒」將成真。連綠營內部都出現「倚美論」或「疑美論」的路線之爭，賴清德卻開始編織「入美」的大夢？