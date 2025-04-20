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聯合報黑白集／台灣淪大馬學生地獄

聯合報／ 聯合報黑白集

男子陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審皆依殺人罪處無期徒刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件，改判18年10月刑。記者王宏舜／攝影
男子陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審皆依殺人罪處無期徒刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件，改判18年10月刑。記者王宏舜／攝影
兩起台灣男子勒斃馬來西亞籍女大學生案，分被最高法院撤銷無期徒刑及死刑發回。雖然各級審的獨立審判應予尊重，但司法也該聆聽死者家屬「不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄」的卑微祈求。

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，卻謊稱是「約好一起長眠」。死者家屬認為手段殘忍、期望判死，以免台灣淪為馬籍學生地獄。一、二審判陳男無期徒刑，最高院卻無視他是等警察上門才說殺了人，認為是自首、有悔過之意，撤銷發回。更一審日前改判減刑，陳男四度「膜拜」法官感謝。

無獨有偶，男子梁育誌五年前擄走來自大馬的鍾姓女大學生，性侵後以繩圈勒斃，更一審雖跨越「實質廢死」釋憲門檻判梁男死刑，但最高院卻無視鑑定顯示梁男再犯危險性高、符合犯罪情節最嚴重情形，仍以「教誨師認為有矯正可能」等為由，二度撤銷死刑判決。

賴政府選輸翻桌搞大罷免，上演「執政者帶頭作亂」荒謬劇。沒想到理當制衡行政權的司法更亂，不僅檢方搶扮「東廠打手」，連最高法院也自創「自首即悔過」、「教誨師大過專業鑑定」等法理，果然讓法官賺到殺人犯的頂禮膜拜。

至於大馬家屬對台灣的懇求，在賴總統揮旗「脫中入北」後，南方國家人民怎麼看台灣，重要嗎？

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