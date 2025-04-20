聯合報社論／大罷免亂象叢生，台灣已成瘋狂之島

全台大罷免潮共59件罷免案進入二階連署，中選會公布其中50名立委二階連署截止日期。 圖／聯合報系資料照片 台灣當前處境，可說是內憂外患、三面夾殺。對內有大罷免的政治亂局愈演愈烈；對外則是美國川普政府發動的關稅戰迫在眉睫、兩岸緊張情勢日漸升高。任何正常的政府，此時此刻都應該將施政中心放在應對全球變局、緩和台海情勢，並團結朝野共謀因應之道。但賴政府卻將所有重心放在大罷免上，諸多亂象已經使政府運作失能。

川普對台灣課重稅，賴政府一時六神無主，行政院長卓榮泰急邀朝野共商國是，國民黨也表示願意以最大誠意支持解決國家困難。但包括卓榮泰在內的行政院官員，轉過身就「下鄉宣講」宣傳大罷免，痛批國民黨將關稅戰對產業影響的特別預算從八百八十億元提高到二千億元的建議，是「只為討好國人」。

這種「朝不朝、野不野」的情況，同樣出現在預算解凍問題。賴政府一面痛責在野黨亂刪預算，面對在野黨立委詢問何時提預算解凍案，竟楞住不知如何回答；哭窮卻不解凍預算，只為炒作大罷免，完全失去執政者應有格局。

大罷免的光怪陸離現象，也擴至立法院。朝野已有五十位立委遭提案罷免，且進入第二階段連署，立委為了「回防選區」，置修法、立法、問政本職於不顧。日前立法院就發生八個委員會竟只有一個委員會開會的情況，其餘都是「考察」。如此立法院，豈有「朝野共赴國難、面對非常時期」氣氛？

近日更令人嘆為觀止的是，檢調偵辦罷綠委的「死亡連署」動作越來越大，國民黨地方黨工、志工、青年軍幾乎無一倖免，台北市黨部主委、書記長、總幹事等更全遭聲押，儼然非「團滅國民黨」不可；但罷藍委的相關疑義，檢調卻悄然無聲。時值大罷免第二階段連署緊鑼密鼓之際，司法雙標自難逃政治操作質疑。過去中選會雖多次就公投、總統副總統選舉以及罷免連署的「死亡連署」，向高檢署告發，然迄今卻無任何案例遭到起訴、判刑。這也說明，這次檢調的大動作，就是為政治目的操作司法。尤其涉連署案的國民黨助理遭聲押而以五十萬元交保，然涉及共諜案的民進黨助理卻未聲押，僅以二十萬元交保。「連署比當共諜慘」，司法成了笑話。

關稅戰和共諜案都重挫大罷免聲勢。但對於關稅戰，民進黨立院黨團總召柯建銘解釋，川普搞全世界大罷免，罷免共產主義；更稱「川普算是我們側翼，沒有台灣美國怎麼演得下去」。面對共諜案，民進黨難以自清，則自圓其說指民進黨是中共敵人，才會被安插共諜；在野黨是中共朋友，所以沒有共諜事件。扭曲的話術，已經語無倫次。而為了配合大罷免的反中基調，不但將民進黨共諜案「喪事喜辦」，還將行政濫權矛頭指向定居台灣多年的陸配。

另外，本應與大罷免無關的教育部，竟也成大罷免亂象主角。有大學生在校園內擺攤收連署書，政大、清大等校以教育基本法「學校不得對特定政治團體從事宣傳或活動」予以限制。教育部長鄭英耀卻將學生行為定義為「應受尊重的言論自由和公民活動」，為大罷免大開方便之門，讓政治明目張膽汙染校園。鄭英耀讓教育中立、政治不進入校園等原則一夕崩塌，造成長遠惡劣影響。

這諸多大罷免亂象，只是冰山一角；因對大罷免立場不同，家人、朋友對立齟齬情況亦時有所聞，民意趨於兩極，社會嚴重撕裂。大罷免帶來的，不是「更大的民主」，而是讓台灣成為「瘋狂之島」。民進黨選輸翻桌，為了重新完全執政，讓台灣付出如此慘重代價，實在可悲。