經濟日報社論／從經貿觀點看「脫中入北」

民進黨中常會日前邀中研院社會所研究員吳介民進行專題報告，兼任民進黨主席的賴清德總統對吳所提「脫中入北」的新趨勢大表贊同。圖／民進黨提供 全球都被美國總統川普變來變去的關稅政策弄得團團轉，我們的政府也說要儘速與美國談判，並且要從零關稅開始談，沒想到賴清德總統突然冒出一句，台灣要「脫中入北」；也就是說，台灣要脫離與中國大陸的關係，加入北方國家的行列。

然而，從經濟面來看，台灣的人均所得已經超過3萬美元，用購買力評價計算，更是超過6萬美元，高過大多數歐美國家，所以台灣早就屬於已開發國家的行列。賴總統喊出「脫中入北」，感覺上是從政治立場出發，要完全脫離中國大陸。從政治正確的角度來看，直接喊台灣要「脫中入美」，可能更直接乾脆。

「脫中入美」，其實完全不符經濟效益。川普對全球課徵關稅之後，全球商品銷售到美國變得不容易，美國的如意算盤是美國可以重回製造大國的行列，但是這最多只是自產自銷而已，因為以美國生產成本之高，很難出口到其他國家。因此，全球市場會愈來愈趨向版塊化，未來國際間會出現愈來愈多國家之間集體團抱的現象，比方說，歐盟、CPTPP與RCEP等，因為這些成員國可以利用彼此降稅的方式，來擴大貿易。最近，延宕多時的中日韓自由貿易協議又開始協商，其中當然與美國要加稅有關；同時，歐盟也表示，要加速與其他國家洽簽FTA。此外，除了大陸與台灣以外，也有多國正在排隊申請進入CPTPP。

也就是說，全球貿易戰一觸即發，但美國本身是一個龐大的市場，它有獨立存活的能力，世界上大多數國家的規模都不夠，還是需要對外貿易。因此，大多數國家並不會改採相同的貿易壁壘，更需要與其他國家結盟。所以，台灣現在應該利用這一個機會，擴大與其他國家接觸，甚至洽簽FTA，或是積極加入多邊的經貿組織，例如CPTPP與RCEP。畢竟台灣是一個小型開放經濟體，對外貿易是帶動台灣經濟發展的引擎。

現在美國要求台灣高科技廠商前往投資，受限於美國的政治壓力，台灣可能很難說不。但是，因為美國的生產成本很高，台灣的高科技廠商過去，其生產的產品主要還是針對美國市場；而至於其他市場上的需求，應該還是要由台灣本身的廠商來生產出貨。因此如果台灣無法加入這些版塊市場，這些國家之間的產品彼此免稅，而台灣的商品必須繳稅，台灣的商品就會被排擠，對台灣相當不利。

最後，在3月中政府公布的賴17條中，說要重新檢視兩岸的產業結構，也就是要脫離台灣與大陸的經貿關係。問題是，到現在為止，台灣對大陸出口仍然占台灣總出口的31%，台灣如何脫離與大陸的關係呢？而從經貿的角度來看，台灣應該要追求每一個市場，不但要美國的市場，也要全球其他國家的市場。而中國大陸有14億人，不論是生產力或是消費力，台灣當然不能自絕於這個市場之外；更何況現在台灣對大陸出口占總出口的三成，未來即使美中經濟脫鉤，但是因為兩岸已經建立綿密的生產鏈關係，台灣想要「脫中」，既不可能，也沒有必要。

所以，「脫中入北」最多只是一個口號，即使是口號，可能更像「脫中入美」。而且，從經貿的觀點來看，台灣需要全球的每一個市場，大陸市場這麼大，當然也不能放棄，更不用說大陸也是台灣非常重要的生產基地，現在台灣在經貿上想要脫離大陸基本上是不可能的。政府在推動經貿政策時，不能一廂情願的想怎麼做就怎麼做，而完全不顧現實的狀況，當年南向政策和新南向政策相繼失敗，殷鑑不遠，政府在推動政策的時候一定要順勢而為，不能只有政治考量，逆勢操作。