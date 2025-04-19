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聯合報黑白集／除役電廠還在撈

聯合報／ 黑白集

台電核二廠廠長曾文煌涉收賄上百萬協助廠商取得焚化爐標案，18日晨被聲押禁見。 記者張宏業／攝影
台電核二廠廠長曾文煌涉收賄上百萬協助廠商取得焚化爐標案，18日晨被聲押禁見。 記者張宏業／攝影
民進黨政府推動廢核九年，最後一座核能機組也將在下月除役；屆時台灣將正式進入「非核家園」，成為民進黨幻想的「無核新樂園」。誰料，近日竟傳出核電廠的收賄弊案，收賄者是核二廠廠長曾文煌，因收賄上百萬元遭到聲押。

這就怪了！核二廠的兩座機組，已分別在二○二一年和二○二三年先後除役；為什麼不運轉的電廠，還有油水可撈？這個問題，恐怕只有蔡英文和賴清德夠資格回答。核二都關了幾年，早就不再發電；但「廠長」卻仍繼續在位支薪，工程也繼續發包，然後肥水繼續撈。這就是「非核家園」的最高境界嗎？

這次爆發弊案的工程，是焚化爐標案的採購和更新。兩千多萬的標案，廠長收了業者上百萬賄款，胃口不小。民進黨辯稱，核二仍在「除役過渡期」，還有些低放射性廢棄物要處理。問題是，政府不能任命廉潔的人擔任善後廠長嗎？更可怕的是，放任除役電廠處於三不管地帶，有人撈錢、有人放水，誰能保證設備維護及核廢處理不出問題？

民進黨是雄辯的政黨，也是瞻前不顧後的高手。就像最近府院黨鬧出連串共諜案，民進黨竟理直氣壯辯稱：這證明綠營「反共才被滲透」。言下之意，國民黨沒被滲透，才可恥。笨蛋！民進黨會被滲透，是因為「下層意志不堅、上層識人不明」好不好！

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