經濟日報社論／護國神山面臨內憂外患

台積電示意圖。 路透

台積電（2330）是台股的重要領頭羊，法說會釋出「關稅確實帶來風險，但訂單沒變」的訊息，穩住了投資人信心，但因川普關稅效應仍在，美國投資金額龐大、效率低，「護國神山」未來獲利是否會流失？引起廣泛討論。

「護國神山」台積電擠入全球十大市值企業，除了睥睨全球之外，實實在在地為台灣創造了7萬個高薪工作，所有台灣民眾都期待台積電能長期維持這種護國功能。然而，在國際地緣政治威逼利誘之下，台積電大規模赴美投資。坊間估計，若六座在美國的晶圓廠都展開營運，會有三成的營業額分布在美國，台積電的護國功能將大打折扣。

若台積電的技術能維持領先，只要多數高級晶片是在台灣生產，還可以維持相當的護國功能；但情況似乎不是那麼樂觀，五到十年之後，台積電是否還能維持目前的技術優勢，已經開始引發外界憂慮。因為，台積電已經面臨人才不足的內憂，以及中日美歐急速追趕的外患夾擊，若不能有效應變，恐怕維持不了太長的優勢。

首先是內憂，除了台灣資源承載能力幾乎已達極限外，最重要的研發人才是否能夠持續供應，確實是個重大問題。前科技部長、台大電機系榮譽教授陳良基發表文章顯露疑慮：由於108課綱過於重視「快樂學習」，高中數理科必修學分大幅減少，加上最重要的高三教材在大學入學考試免考之下，已造成台大理工生的數理基礎明顯弱化，而且難以彌補。陳教授質疑，在尖端科技人才的數理能力弱化之下，台灣不僅難以塑造第二座護國神山，整體高科技產業的競爭力也將大幅下降。

不僅尖端人才的數理基礎能力下降，願意投入艱深理工研究的學生也在逐漸減少：台成清交四所頂尖大學畢業的理工科博士，從2014年的855人下降到2020年的413人；2022年念理工博士班的學生人數（10,160位），也只有十年前（2012年，13,541位）的75%；若持續這種趨勢，到2030年連台積電一家公司的需求都將無法滿足，更別說其他的高科技產業。台灣半導體產業協會提出的「IC設計產業政策白皮書」指出，2030年的IC設計產業人力缺口將達到2萬人，研發人力面臨嚴重挑戰。

業界和學界都已看出這個問題的嚴重性，幾所頂尖大學也努力從印度等國尋找優秀的研究所學生，他們畢業之後多數也願意留在台灣科學園區工作；但以目前的狀況來看，其力道太弱而難以完全解決問題。若產官學繼續拖延問題，未來人才問題嚴重影響發展時，極可能看到高科技產業被迫大量對外投資，而非持續在國內發展，到時候再想設法解決問題已經來不及了。

要解決這個問題，必須從調整國內的教育和吸引外國人才雙管齊下。首先，為眾人詬病的108課綱應該加以調整，增加中學基礎數理科目的必修時數和教材，以普遍提升國內理工學生的數理基礎，以及未來相應的研發能力。其次，打造吸引優秀外籍生和外國人才來台就學和工作的意願，以補充本國人才之不足。

要吸引優秀外籍生和工作者，並不容易。真正優秀外籍生的留學首選，一般都是美歐日澳等國，因他們提供的獎學金眾多，聚集的外籍生和工作者也多，有現成的「留學環境」來吸引他們。但台灣並非沒有優點，包括：一、有堅強的半導體產業，容易找到良好的就業機會；二、地理位置優越，距離亞太諸國較近，往返方便；三、生活環境安全又有優質健保，可以放心愜意地生活；四、稅負不高且生活費用低廉。

「護國神山」台積電，以及半導體產業的優勢到底能維持多久，真的不容過於樂觀。產官學有必要積極研商，逐一解決面臨的問題；機會稍縱即逝，而後悔可能莫及。