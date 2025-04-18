經濟日報社論／關稅談判 參考日本「以慢打快」策略

川普的貿易戰已進入與各國協商的肉搏戰階段。美聯社

川普的貿易戰已進入與各國協商的肉搏戰階段。據華爾街日報消息，財政部長貝森特將與英國、澳洲、日本、南韓和印度五個國家為首要談判目標。日本與台灣的對美貿易順差額接近，加上兩國都有高度保護的農業部門，日本的談判策略與過程，值得我們參考。

美國的貿易協商基本策略，如同近期華爾街日報所分析，是速求結果。4月以來川普點火的貿易戰，遇到中國強硬的反制、同時美國股市、國債、美元震盪，金融體系極不穩定，美國百姓資產大縮水，關稅戰成為眾矢之的。因此川普團隊想儘速與盟友談判，如能達成協議，川普便能宣稱貿易戰能使美國獲益。

對日本的談判尤為重要。4月7日到11日這一周，美國10年國債利率上漲0.5%，是2001年以來最大單周漲幅。飆升的國債利率不僅增加美國政府的財政調度難度，也使得房貸、車貸與公司債利率急升，極可能讓美國經濟急凍。

日本是最大美債持有國，是穩定美債的核心力量。事實上市場有傳言，美債利率急升的各種力量中，日本是重要參與者。4月9日出現莫名力量狂拋美債，讓利率一日上升0.2%；市場謠傳，實質國營的農林中央金庫（日本農漁會金融的總部）是主要賣方。

日本到底有沒有讓官股行庫，在盤後交易急拉美債利率，這是美日雙方「心照不宣」的外交問題。就眼前局勢而言，美國有極大動機，想盡快與日本達成貿易協議，並獲取日方承諾協助穩定美債價格，以此告知市場，東京美債市場突然失控的情況不再發生。

然而日本政府透露的基本談判策略是：以慢打快。自民黨的斎藤健在國會質詢：「既然被加關稅，當然是希望盡早達成貿易協議，但交涉是焦慮者輸，因此應該觀察美方，以長期跟短期兩個方向進行交涉。」石破首相回答：「我也認為性急壞事，我們將以前所未有的精緻分析進行談判。」

當石破首相喊出「慢工細活」基本方針，日本輿論也出現擁護聲音。知名經濟學家木内登英（前日銀審議委員）發表文章說，大幅讓步以求快速達成協議，不是日本的最佳戰略。木内分析川普的高關稅，會在美國引起高物價、景氣衰退，引發民眾的強烈反彈，川普政府之後不得不做出修正。因此日本應該靜觀其變。

木内登英也分析速戰速決談判帶給日本的傷害恐怕大於維持現狀。2024年日對美貿易順差是8.6兆日圓，若按照川普主張，日方一口氣消除這龐大貿易順差，日本GDP減少1.4%，但若維持目前關稅10%與汽車關稅25%，日本GDP只減少0.42%，就算90天後對等關稅恢復24%，對GDP傷害也只有0.71%。

日本多位專家分析，日本與其照著川普的劇本，朝全面減少貿易順差進行談判，不如照著日本國內經濟損失各種評估，選擇與一定程度的川普關稅共存。同時日本還握著東京美債市場的主導權，必要時刻可以出擊。

就政治實務來看，90天對等關稅暫緩期後，日本將迎來夏季參議院大選。若執政黨在大選前與美方談出有利結果，例如降低日本最在意的汽車與零件關稅，自民黨可搭上政績順風車。但若大選前談出慘烈結果，例如大幅開放農業市場，自民黨恐在傳統優勢的農業縣大失席次。所以對自民黨而言，寧可三個月內無協議，也不能出現讓國民失望的結果。

美國財政部長貝森特15日表示，實務上難以在90天內完成與15大貿易夥伴的協議。這樣的表態有助於日本以慢打快的方針。儘管在貿易戰中，台日在乎的領域不同，日本在乎汽車業，台灣最關心尚未公布關稅率的半導體，但仔細觀察早台灣一步進入談判的日本，其以慢打快策略有什麼效果，是台灣談判前的重要功課。