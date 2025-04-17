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聯合報黑白集／藍青比綠共可怕？

聯合報／ 黑白集

國安會秘書長吳釗燮（左）前助理何仁傑涉共諜案，國防部長顧立雄（右）稱尚無國防部人員涉案，賴清德總統（中）的查辦態度受矚目。 圖／聯合報系資料照片
國安會秘書長吳釗燮（左）前助理何仁傑涉共諜案，國防部長顧立雄（右）稱尚無國防部人員涉案，賴清德總統（中）的查辦態度受矚目。 圖／聯合報系資料照片
自從民進黨發明「顏色辨忠奸」術，所有民主、法律和人權法則全被掃進垃圾堆。例如，國會若不是綠營獨大，其法案和決議即不必遵循，甚至根本不值得開會。再如，政治活動不得進入校園，但「為綠宣傳」可以例外。又如，指藍營、白營、新黨和共產黨為「四合一敵人」，凡質疑綠營，就是中共同路人。

這套「顏色法則」，最近出現了奇怪的變化。民進黨爆出連串「共諜案」，府院黨不同部門均遭長期滲透，賴清德、吳釗燮、游錫堃身旁機要都涉案，被外界譏為「共諜國家隊」。令人納悶的是，涉案者竟以廿萬元輕鬆交保，彷彿共諜也沒什麼大不了。相對的，檢調接連搜索雙北的「罷綠」團體，相關藍軍青年竟被要求以五十萬元交保。

亦即，在賴政府眼裡，犯下出賣國家機密的「共諜」，顯然還比不上「連署出錯」嚴重。或者，因為是「自己人」，就算是「綠共」，至少帶著「原諒的顏色」，可以輕輕放下。相形之下，意圖罷綠即罪不可赦，藍軍青年當然要嚴予重辦。

如此一來，民進黨的價值和邏輯也就更錯亂了。賴總統每天高談全社會韌性，把大家搞得雞飛狗跳，不就是為了防範中共的威嚇與侵擾？如今，敵人都滲透到府院黨內部了，政府卻作出「小事一樁」的姿態。那麼，抗中大話還說得下去嗎？

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