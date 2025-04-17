經濟日報社論／川普高關稅政策能維持多久

川普風暴席捲全球，美國的忠實盟友與緊密經貿夥伴，經歷了一場震撼教育。路透

川普風暴席捲全球，美國的忠實盟友與緊密經貿夥伴，經歷了一場震撼教育，英國、加拿大、澳洲、日本，無一倖免。美國政策的不確定性已然成為影響世界最大的不定時炸彈；然而每日一變的川氏風格也讓各國開始審視與慎思：川普高關稅政策究竟能夠維持多久？這個議題不僅是國際社會關注的焦點，也對當前全球經濟秩序帶來重要挑戰。

英國《經濟學人》雜誌即公開質疑：川普這波高關稅政策，不但可能達不到其降低對中國貿易依賴的預期效果，甚至可能激發中國自我強化與供應鏈去美化進程，長期將提高中國經濟與產業自主化與韌性，最後的結果可能「讓中國再度偉大？」

整體而言，這項政策的持續性與成效，極度仰賴幾項結構性條件，而這些條件在現實中是否具備，值得各界冷靜評估。

首先，美國政府財政環境已承受極大壓力。在高赤字、高債務與高利率三項因素交織下，聯邦政府今年預計需發行8至10兆美元國債，以維持基本財政運作。然而，中國、日本與沙烏地阿拉伯等主要債權國對美債的態度卻趨於保守，若募資不順，只能透過提高利率吸引資金，將推升財政壓力。在此情況下，關稅政策所需的補貼與紓困資源恐將受限，川普主張「關稅換工作」願景也可能難以實現。

其次，高關稅政策對內部經濟的影響往往比對外部更為直接與明顯。回顧六年前美中貿易戰經驗可知，關稅成本最終大多由美國消費者與企業承擔，特別是中小企業與進口依賴度高的產業。若再度引發物價上漲與消費成本增加，將使聯準會貨幣政策操作更加複雜，甚至再度引發通膨與經濟停滯並存風險。對民眾而言，生活成本上升壓力將轉化為對政策的不滿，進而影響政治情勢，可能為2026年國會期中選舉帶來變數。

川普將高關稅視為對中國談判的施壓手段，但談判本身變數眾多。中方手中握有農產品進口、稀土出口、是否大額買進美債等三張王牌，如果北京持續強硬回應，甚至實施反制措施，將導致雙邊貿易與供應鏈再度緊張，受影響的不僅是兩國，更可能波及全球市場穩定。相反，若川普選擇以談判達成為名義逐步撤回關稅，也可能被政敵抹黑為政治操作，使其整體政策的可信度與穩定性受到挑戰。

此外，來自美國國會的制衡力量正逐步累積。美國憲法賦予總統與國會共同擁有國際貿易的決策權，雖然授權法規賦予總統在特定情況下調整關稅的權力，但若此權力被過度使用，難免引發國會的檢視與質疑。民主黨已對此表達反對意見，共和黨內部亦有自由貿易立場堅定的成員表示擔憂。若關稅政策成為政治攻防的標的，將不利於長期執行，也損害政策的正當性。

綜上所述，川普高關稅政策能否維持，不在於政治語言強度，而更取決於經濟基礎是否支持這樣的政策走向。若債務融資受阻、通膨壓力升高、美中談判僵局未解、國會監督日益強化，這場政策實驗恐將面臨結構性限制與現實考驗。

面對如此不確定情勢，我政府決策高層與經貿談判代表的評估與拿捏更應審慎。在評估美方政策時，不宜僅止於從行政部門發布的語言表面解讀，而應重視其實際執行能力與延續性。對以出口為導向的產業而言，若未能及早因應，極可能在全球供應鏈重組過程中失去先機；相反的，如果過度預判壓力持續性，則可能於雙邊談判中直接損害台灣利益。

追根究柢，面對重要貿易夥伴的政策多變性，台灣唯有加速推動市場多元化與產能調整配置，同時從制度面強化對外貿易風險管理能力，以在多變的國際局勢中維持競爭力與經濟韌性，並避免在大國博弈中受到過度衝擊，再次成為國際政治的犧牲品。