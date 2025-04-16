經濟日報社論／金融中心排名落入後段班的警示

GFCI較肯定台北在金融科技排名47的表現。聯合報系資料照

受國際關注的「全球金融中心指數（GFCI）」，最近公布台北在119個城市排名第70。台北過去18年最佳排名是2010年9月的第19名，其後多在20與50名間擺盪，2021年列入中後段班。GFCI較肯定台北在金融科技排名47的表現，較上次躍升11名。至於去年公布類似的「全球綠色金融指數（GGFI）」，台北則根本未被列入評量。

金管會曾在2020年回應GFCI評比，認為該調查採線上問卷方式，涉及答卷者對個別城市的認知差異，而導致結果波動過大。由於台灣在其他國際評比表現優異，且政府積極推動各種開放與興利措施，故有信心建構台灣成為「韌性、創新、永續及包容的金融體系」。金管會既已認定GFCI偏失，台北評分高低自然就變得不那麼重要了。

GFCI理當明瞭問卷調查的弱點，故評分時特別排除在地答者的「本地偏差」。其實GFCI重視外國人對本地市場認知，正好凸顯金融中心需獲得國際業者認同的重要。再者，GFCI以86個不同來源數據，運用機器學習演算法建構統計模型，以「潛在評分」補充問卷分數後才完成評分，應算是當前專注全球金融中心評分的權威。「他山之石，可以攻錯」，金管會若能虛心探究台北在GFCI評分落後原因，或許更有助於台灣金融產業的發展。

GFCI競爭力指標涵蓋營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平與聲譽等五類，其下各有四個子項，合計20個特徵指標。例如紐約在五類指標皆名列第一，而倫敦與香港則各擅其場，分居其次。GFCI另以連結度、多元性及專業性等三維度將金融中心分類，台北被列為次於全球性的國際性中心，且屬此類排名最末的「國際競爭者」，遜於廣州、青島與杭州所屬的「國際專業性」中心。

政府怎麼做才能提升台北做為金融中心的排名？金管會推動「亞洲資產管理中心」說帖，曾點出台灣發展金融中心的優劣勢；高科技產業與充沛民間財富是優勢，但稅負條件、語言環境與外匯管理皆為限制。為在國際金融競爭環境中脫穎而出，我們提出四點建議，期許能提升台北的國際金融中心地位。

首先，政府應積極降低地緣政治衝突，讓國際金融機構能安心地與台灣金融業互動，進而深化台灣的國際金融聯結。政府須證明台灣政治風險其實是低的，並同時做好國際宣導，協助台灣金融機構的國際曝光度。

其次，政府應更積極開放新金融產品交易，以符合金融中心須具備資金活水與產品多元化的特質。政府關注放寬保險業資產與負債的應用，以及推出主動型ETF顯然是不夠的。核准與新台幣有關的衍生性金融商品交易，才能顯現政府改造金融的企圖。

第三，在金融科技發展商品與服務不斷推陳出新的情況下，政府應該強化行為監理與消費者保護。金管會透過《金融消費者保護法》納入融資租賃公司的消費爭議僅是治標作法，而考慮推出《虛擬資產服務法》的內容亦未臻周全。建議金管會可參考英國《金融服務與市場法 2023》，從根本出發建立金融市場的行為監理。

第四，政府宜加強推動金融科技與綠色金融，借助台灣高科技產業在國際經濟地位，發展具有特色的資本市場，進而產生類似深圳在大陸金融地位的效果。台灣推動「開放銀行」不見成效，而綠色金融亦未列國際排名，說明政府須更積極發展以高科技為核心的特色金融，提升國際能見度。

政府輕忽台北名列中後段的GFCI，其實極具規劃台灣金融發展策略的價值。政府若能以強化國際聯結為經，以改革金融監理為緯，善用台灣經濟產業條件，台北應能大幅改善在國際金融中心的排名。GFCI評比影響國際觀瞻，是台灣金融發展明鏡，建議政府宜以「有則改之，無則加勉」的態度來面對。