聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／當大罷免進入校園

聯合報／ 黑白集

大罷免能否進入大學校園設攤，引發爭議。有網友指控，罷免國民黨立委羅智強的團體竟然在校園旁擺攤。 圖／取自社群平台Threads
大罷免能否進入大學校園設攤，引發爭議。有網友指控，罷免國民黨立委羅智強的團體竟然在校園旁擺攤。 圖／取自社群平台Threads
民進黨推大罷免無所不用其極，有大學生在校園擺攤收連署書、貼大字報，政治堂而皇之進校園。綠委范雲等人卻大力聲援，還質疑校方打壓言論自由與公民權。對照范雲當年的主張，只能說「墮落」。

這次「罷免進校園」事件，包括主張罷免的學生，被教授批評是「綠蟾蜍」，因而反控教授「霸凌」。再者，中山大學「挺罷免」海報被撤除，學生會質疑校方侵犯言論自由。還有學生在校園內設攤收取罷免連署書，政大、清大等校因此下令，不允許學生在校內擺攤收連署書。

《教育基本法》寫得很清楚，「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動」，教育部也早已函示，學校範圍包括「學生」。罷免和選舉是一體兩面，禁止選舉活動進校園，當然也禁止罷免活動。學生認為自己遭教授「霸凌」，更是無的放矢；難道言論自由是只許自己批評別人，卻不容許別人質疑自己？

「聲援」挺罷免學生的，除了范雲，還有黃捷、王定宇等，清一色都是綠委。中山大學校長李志鵬很乖巧，馬上表明對撤海報「深表遺憾」，將撤除的海報貼回。只能說，執政黨立委的威力，真的蓋過真理是非。

對照范雲當年參加學運，「黨政軍退出校園」就是主要訴求。今昔對比，令人喟嘆。政治權力是魔戒，會讓人改變本性，或暴露本性。

社論

延伸閱讀

罷免案通過第一階段連署 黃捷、許智傑：平常心

影／高雄雙罷劫 民進黨許智傑、黃捷進入罷免二階連署

大罷免35：14 綠委黃捷、許智傑罷免案進二階連署

紐西蘭女足退賽風波 鄭世忠：撤銷足協300萬補助

相關新聞

聯合報社論／反共反到陸配，最大共諜窩卻寄生政府

民進黨共諜案連環爆，目前已知總統府、立法院和外交部都被滲透，而且共諜就在國安首長身邊。中共滲透國安核心，值得警惕；我們的...

聯合報黑白集／當大罷免進入校園

民進黨推大罷免無所不用其極，有大學生在校園擺攤收連署書、貼大字報，政治堂而皇之進校園。綠委范雲等人卻大力聲援，還質疑校方...

經濟日報社論／產業結構轉型方能釜底抽薪

川普拋出「對等關稅」清單，雖然暫緩90天生效，近日又傳出豁免清單卻又舉棋不定，但美中對抗情勢升高，已不可避免，供應鏈重組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。