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聯合報黑白集／當大罷免進入校園
民進黨推大罷免無所不用其極，有大學生在校園擺攤收連署書、貼大字報，政治堂而皇之進校園。綠委范雲等人卻大力聲援，還質疑校方打壓言論自由與公民權。對照范雲當年的主張，只能說「墮落」。
這次「罷免進校園」事件，包括主張罷免的學生，被教授批評是「綠蟾蜍」，因而反控教授「霸凌」。再者，中山大學「挺罷免」海報被撤除，學生會質疑校方侵犯言論自由。還有學生在校園內設攤收取罷免連署書，政大、清大等校因此下令，不允許學生在校內擺攤收連署書。
《教育基本法》寫得很清楚，「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動」，教育部也早已函示，學校範圍包括「學生」。罷免和選舉是一體兩面，禁止選舉活動進校園，當然也禁止罷免活動。學生認為自己遭教授「霸凌」，更是無的放矢；難道言論自由是只許自己批評別人，卻不容許別人質疑自己？
「聲援」挺罷免學生的，除了范雲，還有黃捷、王定宇等，清一色都是綠委。中山大學校長李志鵬很乖巧，馬上表明對撤海報「深表遺憾」，將撤除的海報貼回。只能說，執政黨立委的威力，真的蓋過真理是非。
對照范雲當年參加學運，「黨政軍退出校園」就是主要訴求。今昔對比，令人喟嘆。政治權力是魔戒，會讓人改變本性，或暴露本性。
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