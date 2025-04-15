聯合報社論／反共反到陸配，最大共諜窩卻寄生政府

國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。 圖／聯合報系資料照片 民進黨共諜案連環爆，目前已知總統府、立法院和外交部都被滲透，而且共諜就在國安首長身邊。中共滲透國安核心，值得警惕；我們的國安長城正被攻破，國人必須提高警覺。可議的是，面對綠營連串共諜案，府院黨如果不是在「安心入睡」，就是亂抓人轉移焦點，並抹紅藍白為敵人以催動大罷免。

賴總統幾度提醒國人，中共處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人，占共諜案比率已達六十六％。三月十三日，賴清德為此召開國安會議，將中共界定為「境外敵對勢力」，提出「賴十七條」，並恢復軍事審判。國安局分析中共對台滲透手法，以五年來起訴的共諜案現退役軍人占六成，指國軍已成為中共對台滲透鎖定的對象。事實是，共諜寄生民進黨政府，危害遠超過國軍共諜。

賴總統、國防部和國安局都擔心軍事機密外洩，殊不知，更高層次的國安機密早已從總統府和外交國安首長身邊源源流向對岸。例如，總統辦公室前諮議吳尚雨，跟隨賴清德從副總統辦公室跟到總統辦公室，賴清德的一舉一動及出訪決策等機密資料，國人與媒體還被蒙在鼓裡，中共可能已瞭若指掌。

又如，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑，吳釗燮從民進黨秘書長、國安會秘書長、總統府秘書長到外交部長，何仁傑都一路跟隨，受到信任與重用。吳釗燮外長任內六年斷交八國，我國的外交策略與戰略布局、總統外交出擊規畫等機密，如果都被北京精準掌握，這場兩岸外交戰要怎麼打？吳釗燮難道不需全面清查，明白向國人交代？

民進黨政府推動抗中保台，總統和國安首長身邊機要卻是共諜；北京可能掌握台灣的核心國安機密，這是真正的國安危機。洩密的範圍仍待清查，可能的損害也須管控，賴政府卻刻意淡化，稱這些助理、機要接觸機密的範圍有限。言下之意，寄生政府的共諜仍忠黨愛台，只會安安分分偷印自己桌上公文，不會搜羅刺探其他機密；賴政府根本是在侮辱人民智慧！

更可議的是，二月間檢察官已發動兩波搜索並聲押，案件內容與涉案對象都很敏感。在檢察一體下，賴清德三月召開國安高層會議時應已知情，甚至「賴十七條」就是因民進黨共諜案所促成。然而，賴政府卻先將之操作成對境外敵對勢力的界定、對軍人的忠誠指控、對公教警及國營機構人員的政治考核，乃至對陸配及新二代的戶籍清查。其目的，是在民進黨共諜案爆發前先行轉移焦點，讓軍公教警和陸配成為代罪羔羊，破壞社會信任，製造更大仇恨與分裂。

民進黨爆發共諜案，賴清德的補救措施也畫錯重點。賴清德以黨主席身分指示黨內，要研擬「急難救助」辦法，避免經濟困難的黨工被中共吸收。賴清德對軍人共諜軍審侍候，對黨員共諜急難救助，連抓共諜都雙標；其實「清廉勤政愛鄉土」的創黨精神淪喪，才是根本癥結。民進黨執政，腐敗速度超乎想像，黨內高層吃得腦滿腸肥，綠友友賺得盆滿缽滿，黨政商黑共生繁榮，一般黨工如何不受誘惑？那一點急難救助，恐怕更像是對困頓黨工的嘲弄和諷刺！

民進黨一貫以對藍白兩黨扣紅帽，進行仇恨動員，選舉期間如此，這次大罷免更是操作得淋漓盡致。民進黨罵國民黨親中賣台、誣民眾黨勾結北京，不料民進黨養共諜，賣台更徹底。賴清德抓共諜，對軍公教警和陸配全面撒網，遮不住民進黨才是國安最大破口的窘困。