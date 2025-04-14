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聯合報黑白集／抗中保台養共諜

聯合報／ 聯合報黑白集

綠營共諜連環爆，府院黨全被滲透。(聯合報系資料照片)
綠營共諜連環爆，府院黨全被滲透。(聯合報系資料照片)
賴政府揮舞「抗中保台」大旗，潛伏在府院黨的共諜案卻層出不窮。民進黨一手清算陸配、一手豢養共諜，原來「綠共就在你身邊」是現在進行式。難怪台北市長蔣萬安說重話，共產黨和民進黨要消滅中華民國，民進黨嘴巴講反共、自己養共諜，「民進黨才是共產黨走狗」。

檢調追查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮透過民進黨前黨工邱世元，吸收賴清德在副總統任內的機要吳尚雨、吳釗燮擔任外交部長的秘書何仁傑等人為共諜，府院黨國安團隊幾乎失守，行政院長卓榮泰要國人如何「安心入睡」？

綠委許智傑曾呼籲黨公職全面清查，高層卻靜悄悄，綠共依然連環爆。二○一六年吳釗燮初任國安會秘書長時，何仁傑就在身邊，但八年來僅對何做一次安全查核，成為國安漏洞；民進黨窮盡國家之力清算陸配戶籍，結果「匪諜就在本能寺」，無法再賴給藍白刪預算。吳釗燮應接受國安調查，並公布結果以安民心，若國安核心都被滲透，抗中保台只是笑話。

兼民進黨主席的賴清德總統下令研擬急難救助方式，避免黨工因窮困而遭收買。但這是「頭痛醫腳」，綠黨工今天為了新台幣可以「愛台」，明天為了人民幣也可以「賣台」；民進黨「勤政清廉愛鄉土」變成「抗中保台養共諜」，創黨精神煙消雲散，才是最大問題。

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