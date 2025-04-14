聯合報社論／面對美國卑躬屈膝，霸凌人民毫不手軟

內政部移民署。記者翁至成／翻攝 內政部移民署近日通知一萬多位在台定居多年的陸配和陸配子女，要求補繳「喪失原籍公證書」，否則將廢止、撤銷其在台定居許可、戶籍登記，引發新住民恐慌。面對各方批評，陸委會宣布四種情況可用具結替代，暫解困境。但整個事件就是赤裸裸以意識形態出發，歧視、霸凌人民的作為；賴政府無心治國，只想製造仇恨對立的心態，一覽無遺。

移民署的法源，是兩岸人民關係條例規定：「台灣地區人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸地區護照」；問題是，這個條文是二○○四年才新增生效，許多陸配來台定居時間不只比修法還早，甚至早於兩岸人民關係條例立法。移民署忽然清查要求繳交喪失原籍公證書，根本強人所難。

移民署廣發通知書後，民怨紛至沓來。由於時間久遠，要重新到大陸辦理喪失原籍證明，困難重重。更有許多新二代，雖然是在大陸出生，但很快就回台，根本不曾在大陸設籍，當然也無從辦理喪失原籍證明。移民署一紙通知，這些早已是中華民國國民的陸配、新二代，就要被剝奪公民身分，淪為兩岸人球。

尚未繳交喪失原籍公證書者，除了少數是因疫情等因素延宕，多數是因新舊法適用問題而產生；但即便當初未依法繳交者，也早已喪失要求補繳的時效。而要求新二代補繳喪失原籍公證書，除了也有時效問題，更是歧視的雙重標準。他們的國籍是依據國籍法，因父或母為中華民國籍而自然取得，何須再繳喪失原籍公證書？如果此規定一體適用，所有在其他國家出生的我國公民子女，是否也要繳交「喪失該國國籍、戶籍證明」？

現在陸委會同意有安全疑慮、重大傷病、十年未赴陸、在大陸出生即返台等四類情況，可用具結替代，但前三種情況未來赴陸都會被要求補繳證明。陸委會以權宜措施拆彈，暫緩一場大規模人球災難，也避免了強拆一萬多個家庭的人道罪責。

賴政府如此刁難陸配和新二代，與民進黨抗中保台的意識形態有關。為了抗中，民進黨慣將矛頭指向陸配。從民進黨不分區立委沈伯洋和法務部指控陸配與陸配團體是「中國認知作戰在地協力高風險群」，到抹紅選舉提名陸配的民眾黨，都顯示民進黨不把陸配和新二代當作公民，而是視為「潛在的犯罪者」。

此次要求陸配和新二代補繳喪失原籍證明，只是賴政府系統性霸凌陸配工程的一環。去年以「沒有放棄中國國籍」為由，將史雪燕等具陸配身分的民選公職解職，阻擋陸配參政可能；今年則以「宣揚武統」為名，撤銷陸配亞亞等人的居留許可，限制陸配言論自由。至於補繳喪失原籍證明，更是將打擊矛頭指向已取得我國國籍的一般陸配。

民進黨立委正醞釀修法，要求陸配取得我國國籍，必須「放棄中國國籍」。但依照大陸國籍法，大陸人民不可能以取得我國國籍為由申請放棄國籍，這也意味一旦民進黨重新掌握國會多數，所有陸配都將在打擊範圍內。

巧合的是，只剩三個月就屆齡退休的移民署長鐘景琨，突然提前退休。由於補繳喪失原籍證明引發民怨，外界揣測，如果不是賴政府欲將鐘景琨當作替罪羔羊，就是鐘景琨不願配合民進黨政策。鐘景琨提前退休，除讓賴政府荒腔走板施政無所遁形，也讓自己免於當濫權違法、霸凌陸配與族群歧視的幫兇。

賴政府霸凌陸配與新二代，毫不手軟；面對川普關稅霸凌，卻卑躬屈膝到極點。對外喪失國格，對內霸凌國民，這是賴政府要的民主價值與社會團結嗎？