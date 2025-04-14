經濟日報社論／關稅談判切勿出賣國家利益

賴清德總統表示，台美雙邊已就關稅議題進行談判，「過程順利」。(取自總統府flickr) 美國總統川普對全球發動關稅戰，以離譜的高關稅逼迫各國和美國談判，以各種條件換得降低關稅。全球75國排隊表示談判意願，我國則被列入談判的第一波名單之中。

政府對此沾沾自喜，但我們必須嚴肅提醒，列入第一波談判名單是個兩面刃，它也許可以盡早解決我們面對的問題，但也可能是因為我國這塊「肥肉」太肥，且缺乏談判籌碼，川普政府想要早日咬上一大口，並作為其他國家的示範；政府必須戰戰兢兢、臨淵履薄，切莫出賣國家利益。

對於川普髮夾彎暫緩對等關稅90天的原因，目前有幾種說法，包括股市劇烈震盪超過預期，讓川普金主和幕僚力勸暫緩；或說是國債遭到大量拋售，價格下跌、殖利率飆升，讓國債借新償舊時壓力過大，可能動搖國本。另外，也有美國媒體投書說，川普和「占美國便宜」的國家談判時，會要求對手將所持美國債券轉換為百年不得交易的低息或無息債券，等於是要對手國「凍結資產」；而對於以色列和台灣，更有可能要求「以債券換安全」，所以才將以色列和台灣列為第一波名單之中。

如果上述將台灣列入第一波名單的原因為真，那就是將台灣視為令人垂涎的肥肉，是國家的重大危機，並非是幸運之事，絕不可掉以輕心。原因很簡單，中央銀行擁有的巨額外匯存底是屬於全民資產，將其絕大部分（92%）購買美國國債，是因美國國債既有利息收入，又有充足的流動性，隨時可以於市場上拋售取回美元，供作必要用途。如果換成長期的低息或無息債券，等於喪失流動性的「固定資產」，完全喪失其主要功能。萬一「國家有事」，發生民眾需要大量兌換美元時，央行的現金美元不足將導致1997年「亞洲金融風暴」一般，會讓新台幣狂貶，國家陷入經濟危機。亞洲金融風暴的殷鑑不遠，央行也每每以我國非承平國家，需要巨額外匯資產來抗拒外界對設立「主權基金」的要求，豈可承諾將巨額外匯的流動性加以封存？

其次，「以債券換安全」更是無稽之談。台灣過去幾十年來的安全，美國固然是重要因素，但台灣也成為美國在東亞第一島鏈的一環，為美國的全球利益提供保障。目前的國家安全，也是耗費巨大經費採購美國戰機、武器，加上自產的武器裝備，所建構出來的。目前北京正在爭取台灣和平統一，美國也在爭取台灣成為其印太戰略架構的一環，理當保障台灣安全，來爭取台灣靠向美方才是；斷無藉台灣安全為由，要脅台灣作出犧牲之理。這是我方極大的談判籌碼，切不可一面倒向美方，導致巨大損失。

我們其實還是有一些可以承擔的籌碼，可以妥為運用，包括增加對美農產品和能源的採購；提高國防費用購買更多合宜的美國武器；放手讓新台幣波動以充分反映合理匯率；承諾逐年減少對美貿易盈餘，並達到基本平衡；充分檢討非關稅貿易障礙，讓美國貨品和服務業貿易免除干擾；鼓勵更多的高科技企業赴美投資等。這些相對合理和可行的妥協，相信國人都可以接受；但是前述不合理的美債要求，絕對是不能妥協的賣台行為。

國家有難，正遭逢二次戰後未有之變局。美國從一個受全球民主國家尊敬的世界秩序維護者，一夕變成世界秩序的破壞者，遭到各民主國家的猜疑和畏懼。套用抗戰發生時的一句口號：「和平未到絕望時期，絕不放棄和平；犧牲未到最後關頭，絕不輕言犧牲」。關稅談判代表團必須為維護國家利益，以最大的理性和邏輯，獲取最大的權益，拒絕無理的犧牲，並努力創造出雙贏的結果。