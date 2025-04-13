經濟日報社論／零關稅亮牌太早 恐殃及無辜

賴清德總統。記者趙容萱／攝影

面對川普對我國加徵關稅32％的衝擊，賴清德總統呼籲國人不要恐慌，強調不採關稅報復，並提出「透過談判，爭取改善」的應變策略。我國已經列入第一波談判名單，立即和美方展開談判。

政府透露的策略包括一，從台美雙方「零關稅」開始談起；二，擴大對美採購農、工、能源及軍備；三，擴大加碼對美投資；四，排除非關稅貿易障礙；五，解決高科技產品出口管制及洗產地問題。

由於我方亮牌太早，尤其是「零關稅」包藏諸多問題，後來川普雖然急轉彎「暫緩90天」，卻讓我方未來談判陷入退無可退的窘境。

第一個問題是，所謂的「爭取改善對等關稅」，根本就是美方灌水，我方卻急於對號入座。因為，對等關稅的真義，是指若台灣進口美貨的關稅稅率，高過於美國進口台貨的稅率，美國有權提高關稅，或由台灣降低關稅，直到雙方關稅稅率相等為止。反之亦然。

然而川普對各國實施10％～50％的關稅，根本就不是對等關稅；而是他的決策幕僚借用別的經濟學家的模型，套上自己錯誤的數據而自創的「貿易逆差率」，就是把美國與對方的貿易逆差，除以對方銷美總額，列為各國對美溢收的關稅，不但混淆對等關稅的定義，還被原作者經濟學家揭發用錯數據，從而對全球各國重課了四倍多的關稅。

根據WTO的2023年加權平均關稅稅率資料，發現絕大多數國家對美關稅稅率，連川普政府所指控的十分之一都不到。例如川普政府指控台灣對美關稅達64%，但WTO的數字僅1.7%；歐盟被控對美關稅達39%，但WTO的數字僅2.7%。因此，賴政府決策團隊，未檢視川普所謂的對等關稅的正確及合理性，就急著認錯攬罪，做出改善對等關稅的承諾，實非智舉。

既然川普所謂的對等關稅名不副實，其實應正名為「扭轉貿易逆差稅」，則賴總統的零關稅策略，若不能消除美國對台貿易逆差，也都無濟於事。從越南提出零關稅後，遭美方貿易顧問納瓦羅強硬回絕：「即使越南對美關稅降至零，越南對美仍有1,200億美元的貿易順差。問題在他們還有非關稅作弊行為，包括出口補貼、操縱匯率、傾銷產品等等。」由此可知零關稅對川普政府沒有賣點。

而且，零關稅還會衍生「殃及無辜」的問題。台灣近年對美貿易順差，主要是半導體、資通訊、電子產品外銷暢旺所致，卻也種下川普對台「所有銷美產品」課徵「扭轉貿易逆差稅」的因，以致出口表現欠佳的傳產貨品，也要承擔高關稅之果。例如，已有毛利微薄的紡織業者，無奈而乾脆裁員、停工，此種弱者受害的慘狀，未來會越來越多。

更嚴重的是，賴政府還沒掛號成功，就急著提出對美零關稅，讓美方更能予取予求，還會引發其他國家比照要求享有和美方一致公平的待遇，將來就會變成「全部進口零關稅」，更全面衝擊本土內需產業。包括養豬和肉雞等農牧業、汽車、保健食品等，將無法和零關稅的低價外貨競爭，而被全面打垮，行政院880億元的協助恐怕都是杯水車薪。賴總統要國人不必恐慌，自己提的零關稅應變策略，反而引發內需業者的高度恐慌。難怪有農民團體直言若被政府犧牲，將走上街頭抗議。

總之，面對川普政府名不副實、極端刻薄的對等關稅，賴政府只要趕緊向美方掛號準備談判即可，並可觀察其他國家的策略以及美方的反應，再滾動思考彈性應變的劇本；切勿再犯像台積電加碼赴美投資、零關稅等「太早亮出底牌」的錯誤，才不會在談判時已無籌碼而任人擺布。對國內相關產業更要通盤思考應變策略，避免殃及無辜，並提出合理而周延的救濟配套。