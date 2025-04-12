聯合報社論／川普還知停看聽，賴清德一頭鑽進牛角尖

美國總統川普。路透 川普在對等關稅實施大限前緊急叫停，讓全球股市全面由黑翻紅；但歡樂只有一日光景，美股旋又全盤下跌。原因是，美中「火車對撞」的角力還在加速，而喊停九十天的關稅危機仍然存在，前景的不可測性太大，投資人只能以凶險當前的心態保持觀望。尤其，美國債市烏雲罩頂，是最大惡兆。

川普之所以推遲對等關稅的開徵，主要並非對美股暴跌產生悲憫之心，而是因為美國債市遭大舉拋售重跌，危機四伏。在財長貝森特力勸下，為免拖垮金融市場信心並衝擊經濟，川普才同意延期實施對等關稅。專家指出，美國二○二五年須為到期國債再融資九．二兆美元，其中六．五兆美元將於六月到期，這才是川普最大燙手山芋。

川普原先的策略，是利用關稅為手段激烈震盪股市，把大量資金從股市逼出來，使它們流向債券市場；如此一來，便能同時解決美國國債支付問題。亦即，提高關稅只是他的手段，最終目的是要解決美債難題。問題是，川普低估了市場的複雜性及連動性。四月二日的基準關稅實施後，美股開始大跌，美債殖利率也異常飆高。殖利率飆升，表示美債在市場遭到拋售，意味投資人認為美債的「倒帳」風險變高；許多人寧可抱著現金，也不願再購買美債。由此看，川普想用關稅逼出股市資金去購買美債的盤算，可謂完全落空了。

美債走勢對川普的打擊是雙重的：一方面是殖利率升高，代表美國政府要支付的利息增加；二方面是美債價格大跌，意味美國政府的收入將減少。在這樣的雙重打擊下，川普只好及時喊停對等關稅，為自己爭取到三個月的時間，看看還有沒有什麼迅速發財的良方。至於誰是這波大拋美債的元凶？許多人立刻聯想到美國這波貿易戰的死對頭中國大陸。事實上，大陸近幾年共出脫了七百多億美元的美債，手中仍有七千多億美債；而持有美債第一名的其實是日本，持有超過一兆美元美債。但是，川普把這些「債主」當成寇讎追殺，怎麼會讓對方心服？這種一夕變臉式的操作，只會讓投資人逃之夭夭。

最糟的是，美國國債原是全球金融的一個良好「避風港」，這是各國樂意購買美債的主因之一。但經過川普的翻雲覆雨，美國國債的信用遭到嚴重破壞；今後，其他國家勢必要另尋更安全的避風港，降低對美債的依賴。有趣的是，川普可以不顧美股的崩跌，但面對美債大跌他卻退縮了，及時按下對等關稅的「暫停鍵」。這顯示，即使魯莽傲慢如川普，仍懂得停看聽，避免硬闖平交道去撞火車，以免白白送命。

相形之下，賴政府面對關稅衝擊，卻不徵詢各個產業的意見，即逕自拍板要從零關稅談起，說要擴大對美投資採購，乃至要「脫中入北」，完全是沖昏頭的作法。回看賴政府近數日的表現，除了盲動、躁進，又先倨後恭，甚至可謂毫無專業可言。行政院的記者會上，經濟部長郭智輝和國發會主委劉鏡清都只能坐在後排，明顯是陪襯角色；如果他們都無法貢獻智慧，豈非賴清德選錯了人？而協調部會及對美談判這樣重要的工作，卻由文化部長出身的副閣揆鄭麗君擔任，這是令人放心的安排嗎？

近日藍營縣市長展開和業者對話，提出擴大內需、觀光先行、產業升級等對策，都是比中央更具體而中肯的建議。反觀賴政府的對策，除了一味向美投降，所謂「脫中入北」的倡議，更是大大背離「深耕台灣」的核心價值。賴政府的專業匱乏症，已無從遮掩了！