經濟日報社論／台灣對美關稅歸零 恐衍生新難題

如何因應川普政府侵略性極強的對等關稅，已成為今年各國最重要的經貿課題。路透

如何因應川普政府侵略性極強的對等關稅，已成為今年各國最重要的經貿課題；對於高貿易導向，且出口近四分之一集中在美國的台灣，挑戰性更高。

由於台灣與美國沒有自由貿易協定（FTA），雙方適用一般的最惠國待遇（MFN）關稅。台灣目前對美國平均關稅為6.5%，而美國對台灣則為3.3%，幾乎高出一倍。不過美國先前宣布對台灣加徵32%對等關稅；而後又宣布暫緩90天，過渡時期則加課10%關稅，現行美國關稅反而遠高於台灣。

為了要由對等關稅中解套，在談判之前台灣率先拋出「零對零關稅」，推動台、美全面零關稅的建議，甚至還有以此做為建構台美FTA終極目標的基礎。

台灣雖然立意宏遠，但須客觀面對現實狀況。首先是台灣對美國關稅全面歸零的影響。台灣在經歷加入世界貿易組織（WTO）洗禮，以及本身自由化下，目前關稅在全球已屬低水準；未來若全面歸零，對於國內部分產業仍會有衝擊。近來國內對於政府長期保護一些高關稅產業有不少雜音，認為應趁此時機加速自由化將關稅歸零；不過如果只是為了符合美國需求，則應審慎處理衍生的衝擊。

除了現有機制外，政府應擴大實施「因應貿易自由化產業調整支援條例」，主要是降低對外簽署經貿協定的衝擊，對產業及勞工所採取振興輔導、體質調整，及損害救濟等支援措施。過去主要適用於海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），而後由於台灣FTA進展不大，此條例實施範圍有限。為因應美國對等關稅，台灣將面臨自從2002年加入WTO以來最大規模的開放，對國內衝擊已不可避免，必須預先規劃準備。

其次，關稅歸零是否適用於其他國家，是台灣的另一挑戰。為了由對等關稅中解套，各國紛紛釋出只單獨對美國調降關稅的訊息，明顯違反WTO不歧視原則。在WTO無力約束下，預期未來各國仍會傾向只對美國開放，以美國為軸心的雙邊模式。對於FTA網絡綿密的國家，例如韓國、日本，甚至越南，並無懸念；但對於欠缺FTA加持的台灣，則會有更多的顧慮。

例如若是台灣只對美國開放，可能會影響我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的進展；因為一旦對美國零關稅，如果未來有機會進入CPTPP談判階段，CPTPP成員可能要求台灣必須付出「頭期款」，也先對CPTPP成員零關稅，這不但使台灣申入CPTPP幾乎毫無談判籌碼，對於國內產業衝擊也會更大，此為政府不可忽視的因素。

雙方立場差異大，是台、美談判另一問題。美國對所有國家主張必須多面向改善雙邊貿易失衡，美國才有可能調整對等關稅。換言之，台灣必須將關稅歸零、消除非關稅貿易障礙、增加對美採購、落實智慧財產權保護，以及降低對美國出口等多管齊下的方式，有效降低美國對台灣貿易逆差，美國才會評估調降對等關稅，但美國從未表達會調整最惠國待遇關稅的意向。

事實上，以川普總統認為各國長期虧欠美國，對美國不公平根深柢固的觀念，與各國計算陳年總帳，即使各國將關稅歸零，並對美國全面自由化下，也只是剛好補償美國以往損失。美國至多只會消除懲罰性的對等關稅；不會觸及調降現行一般最惠國關稅，更不可能將其歸零。

過早表態亮出談判底牌，是國際經貿談判的大忌；特別是在雙方談判實力不對稱時，居於弱勢一方的台灣先宣示立場更是不宜，有可能陷入被美國予取予求的結果。然而在目前為避免被高關稅制裁，幾乎所有國家競相與美國談判下；台灣惟有利用早表態的機會，率先與美國達成協議，降低不確定性，並加速協助產業調整，才能將影響降到最低。