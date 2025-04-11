聯合報黑白集／東施效顰的「脫中入北」

民進黨中常會邀中研院社會所研究員吳介民進行專題報告，兼任民進黨主席的賴清德總統對吳所提「脫中入北」的新趨勢大表贊同。 圖／資料照片、民進黨提供 川普關稅戰方酣，美中角力風詭雲譎，台灣也深陷風暴。賴清德卻在中常會書空咄咄，發出「脫中入北」是正確方向的奇論。

這個「北」字說穿了，就是一塊遮羞布。「北」指的是全球北方，對應的是以中國大陸為首的全球南方。但要麼 「脫南入北」，要麼「脫中入美」，弄出個不東不西的脫中入北，就是想用「北」遮「美」。

台灣剛被川普加了卅二％關稅，台積電還被一鍋端，投資一千億美元彷彿還不夠填老美的胃，川普團隊還嚷嚷要從台灣奪回所有晶片製造。賴清德此刻卻赤膽忠心表態要入美，除了白目，更是在全民傷口上撒鹽。

台灣最大貿易夥伴原是中國大陸，賴政府至今連ＥＣＦＡ都不敢切斷，喊脫中只是意淫！這個一心「入北」的對象，還正是對台灣予取予求的禍首。如果民進黨敢讓台積電押點注在大陸，東西平衡術玩得聰明一點，美國投鼠忌器，勢不至生起整碗捧走的貪念。

百餘年前福澤諭吉主張「脫亞入歐」，為日本開啟了百年盛景。但十九世紀吹的是西風，脫亞入歐不過是順勢而為。如今賴清德東施效顰，也來個脫中入北；卻不想歷史大潮已是「東升西降」，入北難道是想沾沾落日餘暉？

連日本都已在轉彎，中日韓三經長剛決定加快自貿區談判。賴清德想脫中入美，等美中勝負見端倪不遲。