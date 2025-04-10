聯合報社論／川皇以灌水公式向全球徵稅，美國不會變偉大

川普祭出的全面對等關稅9日生效，全球金融市場持續大幅震盪。 路透 美國總統川普向全球開徵對等關稅，形同對自由貿易痛下毒手，各國股市連日崩跌，美股僅兩天就跌掉五．四兆美元。而這只是開始而已，對等關稅九日正式開徵，連鎖效果實際顯現出來，各行各業和消費者才會感到痛苦。川普以鴨霸手段向貿易夥伴強徵關稅，不僅有辱美國「民主」之名，更將為世界帶來可怕的經濟和人道災難。其結果，絕不會使美國變得偉大，也不會讓川普贏得敬重。

一個人要有多自大冷酷，才能如此肆無忌憚地對全球開砲，彷彿所有國家都欠他的。就連多數人生活在貧窮線下的孟加拉，都被課徵卅七％的重稅，川普團隊的冷血無理，已到了難以想像的程度。最諷刺的是，俄羅斯、北韓、古巴、白俄羅斯等國都不在這波對等關稅名單上，原因是雙方沒有貿易往來。川普這種「殺朋友、放敵人」的邏輯，多麼詭異，誰看得出其中藏著什麼「讓美國再度偉大」的力量？

更令人難以置信的是，在對等關稅正式啟動前夕，川普的關稅公式被爆出「灌水四倍」的問題。台灣的對等關稅高達卅二％，主要是川普政府將雙方的「貿易逆差除以貿易額」當成稅率，再除以二；但這與台美雙方的實質關稅根本無關。幾名美國智庫「美國企業研究所」（ＡＥＩ）研究人員，檢視美國政府公布的公式，發現貿易代表署把作為分母之一的「關稅對進口價格的變動值」的係數搞錯，應該代入○．九四五的係數，卻被誤植為○．二五，導致最後的數值有近四倍的誤差。若依正確的係數計算，台灣的對等關稅應該只有十％左右。

川普團隊在解釋關稅公式所採用的「進口價格彈性值」時，引用了四名經濟學家所寫的一篇論文。四名經濟學家之一的芝加哥大學教授尼曼說，當川普公布那張關稅圖表時，他也很錯愕：「天啊，數字怎麼會這麼高？」他認為，川普團隊將○．二五的係數插入分母，才會變出這麼高的稅率，這是大錯特錯。尼曼也認為，逆差的形成有各國自然資源和發展程度的條件差異，貿易赤字不代表不公平競爭，也不應用對等關稅來處理。

對於對等關稅「灌水四倍」之說，川普團隊會不會認錯，目前仍看不出跡象。原因是，在白宮排隊等待關稅協商的國家已多達七十多國，川普正在享受「萬方來朝」的威風。可見，川普團隊認為就是要下此重手，各國才會爭相臣服。從這個角度看，川普當然樂於繼續扮演「川皇」，把所有大國小國踩在腳下，滿足自己「再度偉大」的雄心。

問題是，用這種「損人不利己」的手段壓榨貿易夥伴，伴隨而來的是美國成為全球厭惡的眾矢之的，不會帶來「美國再度偉大」的榮光。強迫他國投資美國並購買美國商品，卻不看看美國的製造業條件已經七零八落，川普若非把事情想得太簡單，就是只想著自己的短期虛名與功業，才會把長期結構的調整想得如此輕鬆。更何況，關稅都還沒開徵，美國大企業已因股市重挫、資產縮水、產業鏈破碎，而深受其害。接下來，關稅的後遺症將轉嫁到一般民眾身上，當通膨、倒閉、失業一一出現，那才是禍及萬邦。

川普曾宣稱，他一上台就要結束俄烏和以哈兩場戰爭，讓人誤以為他多麼喜愛和平。這項誇口，如今顯然已因他拙劣的處理技巧陷入泥淖。令人錯愕的是，現在他竟然大開地圖砲，將砲口對準所有和平貿易國家掃射，假藉平衡貿易之名極力剝削他國。這種單邊主義的貿易霸權，是在羞辱美國，而不是榮耀美國。