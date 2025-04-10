經濟日報社論／減少對美貿易順差 思考台幣升值

減少對美貿易順差，思考台幣升值。 路透

為減緩對等關稅措施的衝擊，賴總統指派行政院副院長鄭麗君領導團隊與美方談判。鄭麗君接受媒體專訪時指出，除擬下修特定項目關稅外，也將擴大對美採購。談判首要是掌控對方底線，川普意在減少美國貿易逆差，對美國進貢，同時增加美國製造業的生產，在此情境下，新台幣恐有升值和升息壓力。

鄭麗君表示，將朝下列三個方向進行談判。首先，我國目前的外匯準備，有相當比例購買美國公債，有利於降低關稅的訴求。其次，擴大對美採購，包括原油及天然氣、工業材料設備。最後，調降包括汽車與保健食品等品項的關稅。

不過，第一個方向劃錯重點。我國因對美國享有大量貿易順差，故購買許多美債，導致其目前占我國外匯存底金額的92%，因此，這個理由並無說服力。第二個方向正確，但因由政府主導採購，故金額有限。

至於透過台、美互降關稅的最後一個方向，對縮減兩國間的貿易缺口助益有限。我國目前平均關稅稅率為6.5%，高於美國的3.3%。台灣對美國的高關稅產品主要是汽車與農產品；然而，美國車廠多生產大型引擎車，故不符合我國人民需求。由於去年美國出口到台灣的產品中，只有176億美元被課徵關稅，因而兩國間互降關稅，並無法大幅減少去年兩國間739億元的貿易缺口。

下列兩個因素，導致目前美對台出現鉅額貿易逆差。首先，是從2018年美、中貿易戰開始，我國逐漸將原先出口至大陸的部分產品轉移到美國。其次，是央行持續對新台幣採趨貶的政策。

為縮減兩國間的貿易缺口，我國宜採下列兩個措施：第一，盡速加入「跨太平洋夥伴全面進步協定 」 （CPTPP）與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP） 兩個區域性經貿組織。CPTPP原由美國主導，但在川普上一任期時，主動退出。目前CPTPP成員國尚未決定是否接受我國和中國為新的會員國。至於RCEP則由中國主導，故其掌握批准我國進入與否的權力。我國若能加入此兩個貿易組織，則能避免出口過度集中美國的風險。

第二個措施是透過央行升息，以使新台幣對美元升值。目前1美元約可兌換新台幣33元，而去年我國貿易順差的GDP占比為10.1%。反觀在1990年至1996年間，1美元僅可兌換新台幣25.4元至27.5元，而當時我國貿易順差的GDP占比則為1.4%至4.1%。這顯示，新台幣升值是減少貿易順差的良方。

不過，新台幣升值對各個產業的影響差異極大。首先，新台幣升值不利出口產業，但有利房地產以外的內需產業。其次，新台幣升值有利國際資金回流，有助於推升台股走勢。第三，新台幣升值可減少我國的輸入性通膨。第四，央行必須升息才能使新台幣升值，而這會使國內已趨下行的房市雪上加霜。

最後，新台幣升值會促使一些國內廠商至美國投資。美國在1960年時製造業的GDP占比為25%，但目前已下降到10%。反觀我國製造業的GDP占比，則由2011年的28%增加到目前的35%。新台幣一旦升值，則會導致台積電的一些供應鏈廠商赴美投資，故符合川普意旨。

在赴美談判時，我國宜注意川普在計算對等關稅時，刻意忽略美國對台灣享有大量的服務貿易盈餘；這些盈餘源自我國在美留學生的支出、國人赴美旅遊支出，以及台灣廠商繳納給美國科技大廠的授權金等。因此，這些服務貿易差額，可作為談判籌碼，要求美國將其納入對等關稅的計算。

根據美商彭博模型推估，一旦台灣被美國徵收32%對等關稅，對美出口將減少約63%，因而GDP將減少約3.8%。因此，我國可以評估新台幣各種升值幅度的方案，是否能優於此基準數據，並從中選出最佳方案與美國談判。