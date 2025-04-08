聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

川普關稅海嘯橫掃全球股市，台股昨無量崩跌，「開盤即收盤」，終場指數重挫二○六五點、跌幅百分之九點七，寫下史上最大跌點與跌幅紀錄。 記者許正宏／攝影 清明連假逃過的關稅殺伐賣壓昨天噴湧而出，台股開盤即下殺兩千多點鎖死，跌破兩萬關卡，台積電則殺到八五○元以下。這天是名副其實的「黑色星期一」，台股血流成河。原本忙著大罷免的賴政府，近日雖緊急召集業者開會研商，端出的因應方案卻顯然無法對症下藥，投資人信心崩潰。更糟的是，賴總統日前宣示將與美方「嚴正交涉」，突然急轉彎為「不採關稅報復」，希望從「零關稅」開始談。

四月三日，行政院對美方祭出的卅二％關稅，一口氣連罵六次「不合理」，顯示完全始料未及。到了六日，神隱多日的賴清德突然露臉，卻宣布「不報復」、「零關稅」、「大採購」等三大對策，同樣是令人摸不著頭腦的奇怪轉向。如果說開罵「不合理」是外交盲動，如今賴政府驟轉為全面投降，仍然是一種盲動。試問，先前氣勢洶洶說要「嚴正交涉」，現在卻是「肝腦塗地、掏心掏肺」的低姿態，會有助於解決問題嗎？

不難想像，賴總統之所以對美國採取軟腰跪姿，原因有二：其一，是中國大陸對美國的對等關稅採取報復措施，以全面加徵卅四％回敬；如此一來，勢必使這場貿易戰戰火愈演愈烈。賴清德看準這點，企圖採取與中方截然相反的因應，因此擺出「求和」的身段，希望藉此博取川普關愛的眼神。其二，遭美國重課四十六％的越南，總書記蘇林日前致函川普，稱將取消所有美國進口商品的關稅，以換取美方給予越南「零關稅」的對等待遇。賴清德有樣學樣，所以照抄其「零關稅」談判策略。

問題是，如此低聲下氣，能否換得川普的降稅承諾，仍然是一個巨大的謎。例如，越南的「零關稅」提議固有創意，也讓不少跨國企業懷抱期待；但川普的鷹派白宮高級顧問納瓦羅卻認為這遠遠不夠，他直指傾銷及出口補貼等「非關稅欺騙」，才是問題核心。納瓦羅是唆使川普把關稅當成「船堅砲利」的關鍵人物，白宮才會創出將「貿易逆差除以貿易額」當成關稅稅率的公式。以其邏輯，豈會輕易接受「對等零關稅」的提議？

美國加圖研究所（ＣＡＴＯ）近日引述世貿組織的資料，顯示台灣對美國商品的平均關稅僅一．七％，川普的算法卻高達六十二％。同樣的，中國大陸對美國的加權平均關稅才三％，川普的算法卻是六十七％。可見，川普所謂的「對等關稅」，基本上是「欲加之罪」，毫無「對等」精神。台灣雖是貿易大國，卻是內需小國，內需市場有限，當然玩不起中國大陸的「抗美」遊戲。賴政府想師法越南的軟腰策略棄子稱臣，但以川普之刁蠻，也未必能如願。最後，就怕賠了夫人又折兵，裡子面子盡失。

回顧關稅戰爭開打以來，賴政府的表現一路張皇失措，毫無章法可言。一開始，是錯估情勢，官員只能兩手一攤。次日，行政院洋洋灑灑宣布了「九大面向、廿項措施」，卻僅提出八八○億的預算支持，經費低到不可思議。台積電單一企業赴美投資都達千億美元了，政府要紓困支持有所產業，卻只端出八百多億台幣，難道在扮家家酒？其後，賴總統邀請產業界代表會談，各方皆認應「謀定而後動」。但賴清德卻在卓揆會晤在野黨前夕，搶先宣布了「不報復」、零關稅、擴大採購的對策。如此作法，顯然擺明了根本不想聽在野黨的意見，只要他們背書通過補助預算。

這場關稅災難，已造成台股血流成河，企業資產縮水，各產業前景黯淡。賴政府卻只會盲動，將如何帶台灣度過難關？