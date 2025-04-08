經濟日報社論／因應川普關稅大刀的挑戰

美國總統川普4月2日宣布對各國課徵「對等關稅」震撼，恐將世界經濟推向衰退，台灣則是受害的重災區。路透

美國總統川普4月2日宣布對各國課徵「對等關稅」震撼，恐將世界經濟推向衰退，台灣則是受害的重災區。行政院長卓榮泰雖然提出新台幣880億元的因應方案，賴清德總統也宣布「無意報復」，並尋求「零關稅」談判，但周一股市仍出現歷史性重挫，社會極度不安。

除半導體等少數產業外，台灣被川普要求課以32%關稅的消息，舉國譁然。細究川普「對等關稅」公式，竟發現充斥不合學理、假設與實證結果任意性，甚至被引述參數的學者都澄清。川普荒謬的關稅算計，徹底毀壞經濟學者尊重市場、自由貿易與實事求是的「三觀」，民間批評公式暴力之聲不絕於耳。

川普關稅邏輯建立在商人的「分潤」思維；他認為外國以不公平貿易手段造成對美出超，搶走美國人的工作；外國出超就是賺美國人的錢，所以要求外國繳回一半出超降低貿易失衡，而稅率就由外國對美出口額當作分母決定。依此邏輯，一國縱使降低對美出超，卻仍有可能被課以高關稅；他國想要川普「赦免」高關稅，就必須得到他的首肯。

各國對川普高關稅政策的回應不一，可分為以牙還牙的對抗、靜以待變的謀定後動，以及聽天由命的順從等三大類。中國大陸針對美國製品課徵相同關稅，並管制稀土輸美就是對抗模式。歐盟考慮選擇性對抗則屬謀定而後動。被課重稅的越南選擇完全順從，表示要大幅降低美方進口關稅，而得到川普正面回應。至於賴總統妥協於「對等關稅」的態度比越南更積極，但是否能因此降低稅率，仍在未定之天。

雖然台積電（2330）宣布千億美元赴美投資，但台灣仍被川普課重稅，顯然是出乎大家意料。行政院第一時間表示不合理，要「嚴正交涉」，昨賴總統態度轉變，政策定調「不報復」「零關稅」「大採購」三大對策，但是否真能符合美方需求則仍有疑義。

川普很早就公開要以關稅作為施政主軸，可惜政府對川普政策出現嚴重認知落差；川普要的並不是貿易互補，而是半導體供應鏈在美生產，以及由川普決定的台美貿易「平衡」。除非台灣任由美方予取予求，不然只要川普要求不被滿足，關稅大刀恐將持續存在，而台灣電子、資訊及傳統產業必然嚴重受創。至於行政院提出融資優惠、租稅減免，協助外銷、輔導轉型、開拓多元市場等措施，就只是暫時舒緩企業困境罷了。

政府盡可能化解川普關稅大刀威脅，但也要有無法完全滿足川普要求的準備。台灣生產本質是供應鏈一環，應從經濟整體結構評估貿易的平衡性，而非川普雙邊貿易平衡的天真觀念。台灣與美貿易經常帳若真的出現「平衡」，其對台灣經濟衝擊恐會更嚴重；政府必須嚴謹評估滿足川普所必須付出的代價。

政府與川普政府談判，需要社會力支持，故應將貿易談判過程透明化。社會若充分理解台灣處境，才能形成休戚與共的體諒。否則，政府與美談判若無條件地退讓，恐將引發社會反彈，傷害政府公信力。

川普的高關稅必然衝擊台灣經濟，政府應轉化危機為改革契機。例如可進行租稅改革；修正關稅、貨物稅及其他貿易障礙，但宜對全球一視同仁實施，進而促進台灣與各國貿易往來，有利「多元化」經貿發展。政府更須誠意化解政治僵局，推動朝野和解，調整預算擴大內需，開放陸客來台觀光，以振興民間經濟。

川普關稅大刀是台灣的國安危機，政府不宜再以「涉外不讓人知」的封閉作風與美談判，透過社會溝通「能讓與不能讓」的共識，畢竟無止境的妥協並不符合國家利益。政府若政策合理且有民意支持，那麼面對川普「梭哈式」的貿易談判也就不足畏懼了。