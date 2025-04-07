經濟日報社論／全球貿易、供應鏈 重新洗牌

當美國總統川普宣布針對全球各國祭出高達10%至50%的高額關稅，這場被川普稱作「解放日」的關稅戰，迅速在全球市場掀起巨大震盪。歐新社

當美國總統川普宣布針對全球各國祭出高達10%至50%的高額關稅，這場被川普稱作「解放日」的關稅戰，迅速在全球市場掀起巨大震盪。從華爾街到上海證券交易所，金融市場皆出現大幅震盪，股市暴跌，全球經濟籠罩在不確定性的陰影之下。

這一系列的關稅政策，從經濟學的角度來看，是極其不理性的。川普的政策宛如回到1930年代的貿易保護主義，恐對全球經濟造成嚴重負面影響。此舉不僅會拉升美國國內商品的售價，進一步推升通貨膨脹，也將重挫全球經濟成長動能。

科技產業可能成為此次關稅戰最大的受害者之一，以蘋果公司為例，其產品製造主要集中於中國大陸，川普對中國大陸課徵54%（先前已實施的20%關稅，再增加34%）的高額關稅，使蘋果一日之內市值蒸發逾3,000億美元。除此之外，亞馬遜、輝達等科技巨擘，因其產品供應鏈皆高度依賴亞洲市場，也蒙受巨大損失 。台商作為這些品牌主要合作夥伴，衝擊尤其大。

這樣的情況，不僅僅局限於企業損失，也意味著消費者將面臨產品價格的明顯上漲。儘管川普聲稱這些關稅是由外國支付，事實卻是美國消費者承擔大部分的額外成本。尤其一些製造業利潤薄弱，無法承受如此之高的關稅，最終成本將轉嫁給美國消費者 。

在時尚產業中，影響同樣深遠。從Nike到Prada，許多品牌皆依靠跨國的供應鏈運作。由於中國大陸、越南、孟加拉等主要生產基地均遭受嚴重關稅衝擊，中小型獨立品牌的生存環境將進一步艱難。關稅政策使得供應鏈變得極為複雜，部分品牌可能面臨退回50年前的單一國家製造和銷售模式。

飛機製造商波音作為美國最大的出口商，股價亦大幅下挫。美國對其他國家產品的高關稅，招致全球經濟報復措施，這意味著波音向歐洲等地出口飛機的成本將上升，連帶提高票價，旅遊業相關企業如迪士尼、郵輪公司亦受到衝擊。

金融業方面，儘管關稅主要針對商品，但市場對消費緊縮及全球經濟下滑的憂慮，使美國運通、高盛等公司亦遭受股價下跌衝擊。這些公司高度依賴消費支出與企業投資活動，關稅戰進一步加劇了全球經濟不確定性，對其造成嚴重打擊。

有評論指出，川普政府此次重大政策決策可能受到生成式AI模型協助，而非嚴謹的經濟分析與計算。這一做法不僅造成了金融市場的恐慌，更凸顯了川普政府內部決策的草率與缺乏專業性，對全球經濟的影響堪稱災難性的。

這波關稅大戰背後，其實反映的是川普「美國優先」政策的極端展現。這種閉關鎖國的傾向將美國視為一個被高額關稅圍堵的孤島，迫使其他國家尋找新的貿易夥伴、 建立新供應鏈。長期來看，美國產品的競爭力將下降，全球供應鏈也將進一步脫離美國的影響範圍，這種情況將如同蘇聯經濟在經濟孤立主義之下的貧弱表現一樣。

另一方面，歐洲、中國大陸等國家將更積極地開展彼此之間的貿易合作，試圖繞過美國打造更緊密的貿易網路。這不僅意味著美國在國際貿易中的主導地位遭到減弱，全球貿易秩序將面臨重塑的巨大挑戰與機會。

面對這樣巨大的全球經濟危機，對抗式的關稅戰役不可能產生任何實質性的贏家，最終只會傷害消費者、企業與整體經濟環境。全球經濟面臨的最大敵人並非貿易本身，而是不確定性與政治上的短視行為。

透過這次關稅風暴，全球經濟體應重新思考國際合作與貿易機制的未來。各國將重回談判桌，共同尋找可永續、互利共贏的解決方案，以避免全球經濟陷入更深層次的危機之中；否則，如此不負責任的政策將給全球帶來不可挽回的經濟損害。