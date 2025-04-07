聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／笨蛋，問題在政府

聯合報／ 聯合報黑白集

行政院長卓榮泰要國人「安心入睡」，沒想到一覺醒來卻風雲變色。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰要國人「安心入睡」，沒想到一覺醒來卻風雲變色。圖／聯合報系資料照
大罷免宛如賴政府的國策，民進黨傾全力「抗中保台」，完全沒料到美國總統川普的關稅大戰，已成台灣的國安危機；行政院長卓榮泰一席「安心入睡」，恰似清明時節鬼故事，令人難以置信。「黑色星期一」來襲，台股今天開盤山雨欲來，習慣拚政治的卓內閣手足無措；「笨蛋，問題在經濟」，別再搞錯重點。

川普宣布對等關稅，府院高層首日卻神隱，賴清德總統宣傳「至少我們還有音樂」、副總統蕭美琴大談「潤餅包什麼料」，何不食肉糜景象，讓網民炸鍋。卓揆隔天記者會坦言，「很抱歉來晚了一天」，賴政府似乎與世界脈動處於平行時空。

川普攤牌對等關稅前早有徵兆，美方公布的貿易障礙報告，提前點名台灣對美國造成三大貿易障礙。美國利益才是川普重點，台灣被課以重稅，戳破賴政府大內宣的「台美關係堅若磐石」假象；川普將關稅定調「經濟革命」，我經濟部長郭智輝角色卻徹底弱化，賴政府後知後覺，缺乏談判籌碼，正是國家最大危機。

卓榮泰坦言「要面對一場震撼」，但這場震撼超乎預期，賴政府以為奉上台積電就是保護傘，結果變成大型翻車現場。執政黨才痛罵藍白砍預算，馬上又情勒在野黨共體時艱，企圖用大罷免掩蓋執政無能，證明「笨蛋，問題在政府」！聰明如卓揆應知所進退。

波波漫畫
波波漫畫

社論

延伸閱讀

川普關稅政策 力積電董事長黃崇仁：對台灣傳產衝擊很大

川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商

川普關稅烏雲壓頂…越南上季經濟成長放緩 出口導向經濟恐面臨更多挑戰

川普關稅風暴來襲 壽險、銀行2月加碼逾800億台股「全進套房」

相關新聞

聯合報社論／看看南韓這面鏡子，民進黨不覺慚愧嗎？

經過四個多月的政治動盪及歹戲拖棚，南韓憲法法院四日在大批尹錫悅支持者的抗議聲中，以八比零一致通過國會對尹錫悅總統的彈劾案...

聯合報黑白集／笨蛋，問題在政府

大罷免宛如賴政府的國策，民進黨傾全力「抗中保台」，完全沒料到美國總統川普的關稅大戰，已成台灣的國安危機；行政院長卓榮泰一...

聯合報黑白集／好想司法贏南韓

違憲宣布戒嚴的南韓總統尹錫悅，經憲法法院全票通過彈劾下台，南韓司法守住了民主底線。看看台灣司法臣服當權者的種種怪象，台灣...

聯合報社論／關稅戰跟大陸比慘，是在掩蓋執政無能

美國總統川普選定四月二日為美國「解放日」點燃關稅戰，火燒全世界。賴政府慌亂無措，神隱一天後，行政院長卓榮泰終於出面道歉，...

經濟日報社論／美中經貿夾擊 台灣經濟雪上霜

賴清德總統3月15日突然宣布中國大陸是「境外敵對勢力」，並為了應付來自大陸的五項國安威脅，提出17項因應策略。這17項行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。