聯合報黑白集／笨蛋，問題在政府

行政院長卓榮泰要國人「安心入睡」，沒想到一覺醒來卻風雲變色。圖／聯合報系資料照 大罷免宛如賴政府的國策，民進黨傾全力「抗中保台」，完全沒料到美國總統川普的關稅大戰，已成台灣的國安危機；行政院長卓榮泰一席「安心入睡」，恰似清明時節鬼故事，令人難以置信。「黑色星期一」來襲，台股今天開盤山雨欲來，習慣拚政治的卓內閣手足無措；「笨蛋，問題在經濟」，別再搞錯重點。

川普宣布對等關稅，府院高層首日卻神隱，賴清德總統宣傳「至少我們還有音樂」、副總統蕭美琴大談「潤餅包什麼料」，何不食肉糜景象，讓網民炸鍋。卓揆隔天記者會坦言，「很抱歉來晚了一天」，賴政府似乎與世界脈動處於平行時空。

川普攤牌對等關稅前早有徵兆，美方公布的貿易障礙報告，提前點名台灣對美國造成三大貿易障礙。美國利益才是川普重點，台灣被課以重稅，戳破賴政府大內宣的「台美關係堅若磐石」假象；川普將關稅定調「經濟革命」，我經濟部長郭智輝角色卻徹底弱化，賴政府後知後覺，缺乏談判籌碼，正是國家最大危機。