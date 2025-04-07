聯合報社論／看看南韓這面鏡子，民進黨不覺慚愧嗎？

被彈劾下台的韓國總統尹錫悅。(歐新社) 經過四個多月的政治動盪及歹戲拖棚，南韓憲法法院四日在大批尹錫悅支持者的抗議聲中，以八比零一致通過國會對尹錫悅總統的彈劾案，尹錫悅即刻解職，南韓也將在六十天內重選新總統。尹錫悅的戒嚴鬧劇就此落幕，但南韓被撕裂的政治對立仍餘波盪漾。

自從南韓民主化以來，便陷入自由與保守兩派的政治對立，朝野政黨常會利用地域主義的分歧，以及挑撥反北韓的心態，營造國會與行政的全面性對抗。檢察總長出身，又崇拜威權的尹錫悅，就是箇中能手。在身為弱勢總統，又面臨朝小野大的困境下，尹錫悅以保護國家不被北韓勢力威脅，以及剷除掠奪人民的反國家勢力等理由，宣布戒嚴，但隨即遭國會解除戒嚴。事後被檢察機關傳喚時，尹錫悅又公開呼籲年輕人站起來捍衛自由的民主主義。打著國家安全的大旗，販賣人民的恐懼，正是最廉價的動員方式。

不過，在南韓的大總統制下，還是有司法扮演制衡的力量；每當政治人物逾越憲政秩序的紅線，憲法法院便會適時扮演天平上的砝碼。例如，前總統朴槿惠閨蜜干政引爆的社會動亂，以及尹錫悅宣布戒嚴引發的政治動盪，憲法法院都是以八比零全票通過總統彈劾案；尹錫悅也成為繼朴槿惠之後，南韓第二位被罷免的總統。尹錫悅過去擔任特別檢察官期間，是朴槿惠被彈劾下台的推手，如今自己卻重蹈覆轍，可見歷史捉弄人。

南韓憲法法院原有九位大法官，分別由總統、國會及大法院提名，每位大法官都有自身的意識形態。目前憲法法院只有八位大法官，三位是自由派，三位是保守派，兩位是中間派，但是他們這次卻以尹錫悅對韓國憲政秩序造成嚴重的負面影響，解除其總統職位的益處，遠大於總統解職造成的國家損失，一致通過尹錫悅的彈劾案。南韓憲法法院不受政治力操控，成為憲政體制的最後一道防線。

尹錫悅宣布戒嚴，並沒有經過實質的審議，也沒有事先告知國會；如今遭彈劾下台，在仇恨政治的推波助瀾下，失去司法免責權保護傘的尹錫悅，未來將會面臨叛國罪的刑事審判，最高可以判處死刑或終身監禁。

從戒嚴風波以來，在高度政治不確定下，南韓歷經史上最大的濟州航空空難，慶尚南道也遭逢有紀錄以來最大的森林野火，現在又面臨美國川普總統對等關稅的經濟大棒；尹錫悅造成的南韓政治空轉與社會撕裂，要直到新任總統上台後，才能逐漸弭平。

那麼，誰會是南韓下任總統？以最新民調來看，在野的共同民主黨黨魁李在明呼聲最高；在執政的國民力量黨群龍無首下，他的支持度遙遙領先所有競爭者。日前二審法院以大逆轉宣判李在明所涉違反公職選舉法無罪，也讓他順勢取得競選下任總統的入門票。李在明在二○二二年總統大選只以些微差距敗給尹錫悅，這次捲土重來，被稱為「角鬥士」的復仇。李在明曾批評尹錫悅過度刺激中國、介入兩岸關係，他若當選下屆總統，應會改變尹錫悅親美遠中的政策。

從南韓看台灣，尹錫悅宣布戒嚴，曾讓民進黨心癢難耐；尹錫悅被彈劾，我們的總統卻似正醞釀以「抗中」呼喚準戒嚴的幽靈；尹錫悅提名的大法官同意彈劾尹錫悅，我們的綠色大法官則自甘為當權者護衛；而當南韓憲法法庭以彈劾總統，適時終結南韓幾個月來的政治動亂，台灣執政的民進黨還在號召人民上街頭進行大罷免，讓台灣陷入永無止境的朝野對立。看看南韓這面鏡子，民進黨人不覺慚愧嗎？