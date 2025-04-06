聯合報黑白集／好想司法贏南韓

朴槿惠(左)與尹錫悅成為南韓史上唯二被彈劾下台的總統。 (歐新社) 違憲宣布戒嚴的南韓總統尹錫悅，經憲法法院全票通過彈劾下台，南韓司法守住了民主底線。看看台灣司法臣服當權者的種種怪象，台灣人民絕不能只為棒球吶喊「好想贏南韓」！

台灣司法獨立能贏南韓？單論「辦總統」就遠遠落後：二○一七年南韓憲法法院即曾全票彈劾涉及多樁政治醜聞的朴槿惠，審理者包含朴槿惠提名任命的大法官；這次尹錫悅提名的大法官，也投票同意彈劾尹錫悅。至於辦前總統的事例更多，盧泰愚、全斗煥、金泳三、金大中、李明博…或因自身貪贓枉法被追訴重判，或因近親涉貪被判有罪顏面盡失。

台灣雖有前特偵組檢察官「打破魔咒」，辦了涉貪的前總統陳水扁一家，但在司法權制衡總統權力方面明顯不及格。尤其是前總統蔡英文任內，藉由提名「自己人」讓憲法法庭成一言堂，大法官自甘淪為護衛隊，還傳被叫到官邸訓斥；少數執政的賴總統當然想有樣學樣，接連在提名時玩花樣。

大法官如此，基層司法豈敢忤逆當道？於是，有利執政者打擊對手的案件，動輒大案小辦；不利執政者則重案輕辦，甚至留中不辦。至於有綠委罩的連一鮑魚鍾文智竟可潛逃，又有什麼大不了的？

因為人民集氣吶喊，台灣棒球終於贏了南韓；如今人民也該為司法獨立集氣吶喊，就讓台灣司法贏南韓一回吧！