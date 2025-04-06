聯合報社論／關稅戰跟大陸比慘，是在掩蓋執政無能

川普在其所謂「解放日」的4月2日，宣布百年來「最大規模的關稅計畫」。 路透 美國總統川普選定四月二日為美國「解放日」點燃關稅戰，火燒全世界。賴政府慌亂無措，神隱一天後，行政院長卓榮泰終於出面道歉，提出總經費八百八十億的九大面向、二十措施因應方案，並邀朝野共商國是。但對策空泛，業者質疑沒打到痛點，無濟於事；在野黨也懷疑，民進黨還在宣講大罷免，朝野如何共商國是？

美國對台課徵卅二％關稅，若以去年我國對美出口金額推估，約有逾千億美元出口將被課高關稅，包括自動資料處理機、電腦零附件、印刷電路板等產業受傷慘重。儘管美國對台貿易逆差主要來源是半導體和電子業，但高關稅大刀砍下去，傷的最重的卻是傳統產業及資通業。業者自嘲，台灣產業未來只有「半導」及「全倒」的差別。但川普又預告，對等關稅豁免的晶片將很快跟進課稅，「半導」台灣恐怕還是躲不掉。

面對關稅風暴的各種反應中，最可悲又可笑的是，眼見台灣產業將受重創，綠營馬上帶風向轉移焦點，以東南亞各國都被課重稅，說川普劍指中國。綠營顯然忘了，因「新南向」政策而移向東南亞的台商，也身陷關稅風暴重災區。

美國將對中國大陸課徵三十四％關稅，若疊加稍早的二十％，關稅將高達五十四％。美國同時也拉高東南亞多國的稅率，最重的是柬埔寨四十九％，其餘依次是寮國四十八％、越南四十六％、泰國三十六％、印尼三十二％。此舉顯然是要粉碎越南等國採取的「中國加一」策略，將大陸商品經由東南亞轉銷美國的「洗產地」管道一網打盡。綠營名嘴見縫插針，指這才是這局關稅戰的核心。但台灣包括「電子五哥」都在東南亞投資設廠，也深受其累。

台商遷離大陸，前進越、泰等國設廠，與政府力倡「新南向」有關。前總統蔡英文從二○一六年開始推動新南向政策，二○一八年美中貿易戰爆發，更加速大陸台商遷移。二○二四年前三季，台灣對東南亞投資金額七十七點九億美元，已占台灣整體對外投資比重十七點三％，為對大陸投資額的二點三倍。川普極力斬斷中國「洗產地」管道，台商也是關稅海嘯第一排的重災戶。

蔡英文執政後，台灣全面倒向美國，造成台美貿易逆差擴大而遭川普課以重稅。即便台積電陸續宣布赴美投資一千六百多億美元，但投名狀並未換得公平待遇。如今不僅台灣主要貿易競爭對手南韓、新加坡稅率都比我們還低，連移往東南亞的生產基地都遭重稅伺候。難怪業者哀怨道，真是「搬了個寂寞」，不會再搬了。

北京已經反擊，宣布將對美國所有進口加徵三十四％關稅；大陸經濟也許仍會受傷不輕，但至少它有廣大的內需市場可以緩衝。何況川普新政破壞盟邦信任，大陸甚至可藉此爭取新夥伴形成「抗美聯盟」。台灣是小島，不靠外貿靠什麼？綠營用「大陸我們慘」來安慰百姓，其實是轉移焦點，掩蓋綠色執政的無能。套句流行語，不是笨就是壞，後者成分居多。

卓榮泰倉皇應變，用的還是大撒幣的老招；所謂九大面向、二十項協助方案，無非是匯整現成的措施，全是老調重彈、空洞蒼白。台積電三兆多元的投資都被川普端走了，賴政府用八百八十億特別預算因應這場經濟海嘯，恐怕是杯水車薪。美國加徵關稅九日生效，與美方交涉大限只剩不到一周，台灣當務之急是搶先獲得交涉權，且想好「派誰談、何時談、拿什麼談」。如果以為唱衰中國，拉大陸墊背，就可以繼續搞大罷免，這未免太司馬昭之心。