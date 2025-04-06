經濟日報社論／美中經貿夾擊 台灣經濟雪上霜

美中經貿夾擊，台灣經濟雪上霜。圖為川普展示他簽署的行政令。(歐新社)

賴清德總統3月15日突然宣布中國大陸是「境外敵對勢力」，並為了應付來自大陸的五項國安威脅，提出17項因應策略。這17項行政措施中，直接限縮兩岸的交流，包括人員往來和經貿交流，勢必影響兩岸經貿發展。就在川普實施對等關稅之際，全球關稅戰蓄勢待發，以出口導向的台灣，面對中美兩大出口市場，分別受到阻礙，台灣經濟真是雪上加霜。

賴17條不但再重創兩岸關係，也直接對於兩岸經貿造成重大衝擊。比方說，在限制兩岸人民往來方面，包括「提高國人赴中國旅遊風險意識」、「對中國人士來台交流進行風險管理、禁止中國人士來台進行統戰性質活動」、和「建立宗教團體赴中交流之揭露制度」等。在這些嚴格限制之下，去年底大陸曾宣布開放上海和福建人民來台旅遊的措施，根本不可能成行了。這對於嗷嗷待哺的國內旅遊業者來說，真的是情何以堪。

眾所周知，長久以來，大陸一直是台灣最大的出口市場，也是最大的順差來源。過去兩年，疫情加上美中關係惡化，導致許多大陸台商返台或是轉往第三地投資，我們對大陸出口占比逐漸下降，但是到去年為止，大陸與香港仍然是台灣最大的出口地區，出口金額達到1,506億美元，占台灣總出口的31.7%；同時，台灣自大陸進口806億美元，台灣對大陸的貿易順差達到700億美元。此一順差金額相當於去年台灣GDP總量的8.5%左右，顯示出兩岸貿易對台灣經濟的重要性。

在賴17條中對於兩岸經貿會產生直接影響的是，「就台灣與中國的經貿關係進行結構調整」。一般來說，台商對大陸投資主要有兩個模式，一個是把大陸當成重要的生產工廠，從台灣出口零組件到大陸，再進一步組裝成最終產品，出口到第三國，這些是以電子高科技產業為主。現在因為美中關係不佳，一些台商返台或赴東南亞其他國家生產，減少在大陸的生產，進一步也減少從台灣進口零組件，這也是最近幾年台灣對大陸出口占比下降的最主要原因。另外一個模式則是台商看上大陸的龐大內需市場，包括石化、水泥、鋼鐵和食品等傳統產品，部分原物料也是來自台灣。

就第一種投資模式來看，主要是受到美中關係好壞的影響，當美中關係惡化，國際大廠就會要求台商，增加到第三地的投資，這也就是所謂的「中國+1」；反之，如果未來美中關係改善，台商又會回到大陸投資，因為畢竟兩岸之間綿密的生產鏈關係是很難完全被取代的。所以，我們政府想要利用政策來改變兩岸貿易結構，其實是很困難的。至於第二種主要是以傳統產業為主，現在台灣的傳統產業出口方面受到很大的阻礙，大陸市場對企業來說仍然非常重要。也就是說，政府不應該為了調整兩岸經貿結構而影響到企業。但是，因為賴17條的實施，兩岸關係再度惡化，如果導致陸方完全中止ECFA的早收清單項目，傳統產業可能就會立即受到嚴重打擊。

總而言之，兩岸經貿一直都是台灣重要的經濟命脈，對於台灣經濟的貢獻也絕對不可以忽視。現在民進黨政府為了達到政治目的，對於兩岸人員和經貿往來加以嚴格限制，此種限制人們行動和思想自由的作為不但缺乏法律依據，也將會造成台灣對外貿易的重大衝擊。美國則是台灣第二大出口市場，去年出超為648億美元，目前面臨32%的關稅，對出口企業也是重大衝擊。

對於台灣而言，經濟上夾在兩大國市場中間，政治上，兩岸惡意螺旋上升，造成兩岸兵兇戰危，相信這不是任何一個國人希望看到的。